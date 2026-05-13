Tα 29 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπερνά, μέχρι στιγμής, το κόστος του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Στρατού Τζουλς Χερστ και ενώ δεν υπάρχει καμία λύση στον ορίζοντα, γεγονός που σημαίνει ότι θα αυξηθεί και άλλο. Οι υπολογισμοί αφορούν μόνο το πολεμικό κόστος και όχι τις σημαντικές επιπτώσεις που υπάρχουν στην οικονομία των ΗΠΑ.

Επιπτώσεις που πιθανόν θα πολλαπλασιαστούν καθώς ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε διπλωματικό αδιέξοδο για ζητήματα που ταλαιπωρούν τις δύο πλευρές εδώ και χρόνια, καθώς η σύγκρουση βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Μόνη ελπίδα πλέον η επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Κίνα και μια πιθανή μεσολαβητική πρωτοβουλία του Πεκίνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Σι Τζινπίνγκ για τον πόλεμο στο Ιράν – για να προσθέσει στη συνέχεια πως «δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας με το Ιράν». «Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά», προειδοποίησε.

Η κατάπαυση του πυρός εισέρχεται στον δεύτερο μήνα της και, παρά τη σποραδική βία, έχει πλέον διαρκέσει σχεδόν όσο και οι μάχες που προηγήθηκαν. Υπάρχουν λίγα στοιχεία που να δείχνουν ότι είτε οι ΗΠΑ είτε το Ιράν είναι έτοιμες για συμβιβασμό, αλλά κανείς από τους δύο δεν επιθυμεί να ξεκινήσουν ξανά οι επιθέσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν είναι «σε μηχανική υποστήριξη» και δήλωσε ότι δεν θα υποχωρήσει από τον στόχο του να πιέσει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να παρουσιάζεται ως ο νικητής της σύγκρουσης, με το καθεστώς του άθικτο, τα πυραυλικά και πυρηνικά του προγράμματα να αποτελούν ακόμη απειλή. Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν μια άξια απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα». Μάλιστα ο βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζάι, απείλησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις ΗΠΑ, η χώρα του θα εμπλουτίσει ουράνιο σε ποσοστό 90% που επιτρέπει τη δημιουργία πυρηνικού όπλου.

Εν αναμονή της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, που ξεκινά σήμερα, οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τους αποκλεισμούς. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυστηροποιήσει το εμπάργκο των ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια και πλοία, ενώ το Ιράν έχει διατηρήσει τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό μεταφοράς ενέργειας. «Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι μόνες επιλογές που απομένουν είναι πολλές κακές επιλογές», λέει στη «Wall Street Journal» η Αλισον Μάινορ, πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ για την πολιτική στη Μέση Ανατολή, η οποία τώρα εργάζεται στο think tank Atlantic Council. «Δεν μου είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να πείσουν τους Ιρανούς να κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό τους πρόγραμμα, εκτός από το να επιστρέψουν στην παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στο Στενό του Ορμούζ», σχολιάζει η Σουζάν Μαλόνεϊ, διευθύντρια του προγράμματος Εξωτερικής Πολιτικής στο Brookings Institution.

Ενώ έχουν εμφανιστεί ρωγμές εντός του ιρανικού καθεστώτος σχετικά με την έκταση της εγχώριας οικονομικής ζημίας που θα μπορούσε να προκαλέσει ο πόλεμος, η τελευταία πρόταση του Ιράν – την οποία ο Τραμπ απέρριψε γρήγορα το Σαββατοκύριακο – καταδεικνύει την πεποίθησή του ότι οι απειλές του Τραμπ για κλιμάκωση είναι κενές και η υπομονή της Τεχεράνης για μια παρατεταμένη αντιπαράθεση είναι μεγαλύτερη από αυτήν του Λευκού Οίκου.

Πάντως οι μεσολαβητικές προσπάθειες συνεχίζονται. Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται οι λεπτομέρειες της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ και του κινέζου ομολόγου του, Γουάνγκ Γι, σε σχέση με την εκτόνωση της κρίσης με το Ιράν.