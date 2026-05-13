Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα στο Μπράιτον, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην παραλία της ανατολικής πλευράς της πόλης, στη νότια Αγγλία, έσπευσαν πολλά οχήματα υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σωσίβιες λέμβοι και ένα ελικόπτερο διάσωσης.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άνταμ Χέις, αστυνομικός διευθυντής της Αστυνομίας του Σάσεξ.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ειδοποιήθηκε στις 05.45 τοπική ώρα, όταν εντοπίστηκαν τα πτώματα των γυναικών, και σημείωσε πως θα υπάρξει ενημέρωση με περισσότερες λεπτομέρειες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.