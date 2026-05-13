Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο Ο.Π.Σ.), θα υπάρξει προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 12:00 μ.μ., οπότε και θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η προσωρινή διακοπή κρίνεται απολύτως αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετάπτωση των δεδομένων στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Παράλληλα, στοχεύει στη διατήρηση της πληρότητας, της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών.

Η διαδικασία εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ για τη διαρκή αναβάθμιση και τη βελτίωση των ψηφιακών του υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους ασφαλισμένους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του μεταβατικού αυτού διαστήματος, υπογραμμίζοντας τη σταθερή της δέσμευση στην παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών.