Ο Akylas εντυπωσίασε το κοινό της Eurovision 2026 με την εκρηκτική του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Ferto». Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν ηλεκτρισμένη, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να χορεύει ασταμάτητα.
Η σκηνική παρουσία του Akylas συνδύασε ρυθμό, ενέργεια και θεατρικότητα, ενώ το highlight της βραδιάς ήρθε όταν ο καλλιτέχνης πέρασε με πατίνι μέσα από το πλήθος, προκαλώντας αποθέωση. Οι θεατές αντέδρασαν με ενθουσιασμό, χειροκροτώντας και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
Το «Ferto» φαίνεται να έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο δυναμικές συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού. Η εμφάνιση του Akylas στον Α’ Ημιτελικό αφήνει υποσχέσεις για μια εξίσου εντυπωσιακή συνέχεια στον μεγάλο τελικό.