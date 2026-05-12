Αυτή την εβδομάδα ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA, φιλοξενεί μια από τις πρώτες influencer mum στην Ελλάδα.

Η Filio Lou, με τους χιλιάδες followers και το πολύ δυνατό Instagram & Tiktok ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά της και μιλά ανοιχτά για τον χωρισμό της, τη μητρότητα, τις δυσκολίες που βίωσε πίσω από κλειστές πόρτες και τη ζωή μετά το τέλος του γάμου της.

Σε μια βαθιά προσωπική και ειλικρινή συζήτηση, περιγράφει πώς με τον πρώην άντρα της «ζούσαν σε διαφορετικούς γάμους», εξηγεί γιατί η απώλεια εμπιστοσύνης ήταν καθοριστική και αποκαλύπτει πώς βρήκε τη δύναμη να σταθεί όρθια ενώ μεγάλωνε δύο παιδιά μέσα σε μια πολύ απαιτητική περίοδο της ζωής της.

Η ίδια κάνει την αυτοκριτική της, μιλά για τους ρόλους που ανέλαβε μέσα στον γάμο, για την ανάγκη της να φροντίζει τους πάντες και απαντά χωρίς φόβο στο αν αισθάνθηκε ποτέ ότι δεν άξιζε.

Παράλληλα, ξεσπά για τα σχόλια που δέχεται από γυναίκες που νιώθουν παγιδευμένες σε ένα γάμο χωρίς λεφτά, απαντώντας κατηγορηματικά ότι η δύναμη να φύγεις από μια σχέση δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική κατάσταση. Η συζήτηση επεκτείνεται και στη μητρότητα, για τη «μαγεία» που βίωσε γεννώντας φυσιολογικά, χωρίς επισκληρίδιο, τα 2 της παιδιά.

Τέλος μια για το δικό της βίωμα και την πραγματικότητα πίσω από το επάγγελμα του influencer. Μια συνέντευξη γεμάτη αλήθειες, συναίσθημα και εξομολογήσεις που δεν είχε κάνει ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα.