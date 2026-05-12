Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς την Ισπανία για τη «συμπόνια και την αλληλεγγύη» που επέδειξε, δεχόμενη το πλοίο και αναλαμβάνοντας την εκκένωση επιβατών και πληρώματος.

Σύμφωνα με τη Guardian, ο Tedros Adhanom Ghebreyesus κάλεσε τις αρχές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για ένα μεγαλύτερο ξέσπασμα, ωστόσο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη την Τρίτη.

Το MV Hondius, που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι, βρέθηκε στο επίκεντρο του ξεσπάσματος μετά τον θάνατο τριών επιβατών – ενός ολλανδικού ζευγαριού και ενός Γερμανού υπηκόου – από τον ιό. Αν και ο hantavirus μεταδίδεται συνήθως από άγρια τρωκτικά, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Μέχρι στιγμής, ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει εννέα κρούσματα της παραλλαγής Andes του ιού, μεταξύ των οποίων μία Γαλλίδα και ένας Αμερικανός πολίτης που βρέθηκαν θετικοί μετά την εκκένωση του πλοίου.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένας από τους 14 Ισπανούς που απομακρύνθηκαν από το πλοίο και τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός στον hantavirus και παρουσίαζε συμπτώματα.

«Ο ασθενής που είχε βρεθεί προσωρινά θετικός χθες, επιβεβαιώθηκε θετικός στον hantavirus», ανέφερε το υπουργείο. «Παρουσίασε χαμηλό πυρετό και ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, αλλά βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση χωρίς εμφανή επιδείνωση».

Συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη

Ο Tedros, μιλώντας δίπλα στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Pedro Sánchez, εκτίμησε ότι ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα λόγω της εκτεταμένης επαφής μεταξύ των επιβατών πριν επιβεβαιωθεί το πρώτο περιστατικό στις 2 Μαΐου.

«Αναμένουμε περισσότερα κρούσματα, καθώς ο πρώτος ασθενής στο πλοίο εντοπίστηκε στις 6 Απριλίου και υπήρξε μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των επιβατών. Όπως γνωρίζετε, η περίοδος επώασης είναι έξι έως οκτώ εβδομάδες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, μετά την εκκένωση, κάθε χώρα έχει πλέον την ευθύνη για τους πολίτες της. «Ελπίζω να φροντίσουν τους ασθενείς και τους επιβάτες, βοηθώντας τους και προστατεύοντας παράλληλα τους πολίτες τους. Αυτό αναμένουμε», σημείωσε.

Η στάση της Ισπανίας και η διεθνής αντίδραση

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ απέδωσε φόρο τιμής στην ισπανική κυβέρνηση και τον λαό της Ισπανίας για την ανταπόκρισή τους, μετά την άρνηση των αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου να επιτρέψουν στο πλοίο να δέσει. Πάνω από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος απομακρύνθηκαν από την Τενερίφη σε μια συντονισμένη επιχείρηση την Κυριακή και τη Δευτέρα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανία και, ιδίως, τον πρωθυπουργό Pedro Sánchez για την εξαιρετική ηγεσία και τον συντονισμό», ανέφερε ο Tedros. «Αυτό αποτελεί πρότυπο – και ελπίζω και άλλες χώρες να διδαχθούν όχι μόνο το καθήκον αλλά και τη συμπόνια και την αλληλεγγύη που έδειξε η Ισπανία». Σε έναν «διχασμένο και διαιρετικό κόσμο», πρόσθεσε, «η καλοσύνη και η φροντίδα ο ένας για τον άλλον είναι σημαντικές».

Ο Sánchez συμφώνησε, δηλώνοντας: «Αυτός ο κόσμος δεν χρειάζεται περισσότερο εγωισμό ούτε περισσότερο φόβο. Χρειάζεται χώρες που να δείχνουν αλληλεγγύη και να θέλουν να προχωρήσουν μπροστά».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του αξιωματικού της Guardia Civil που πέθανε από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης την Κυριακή.

Η συνέχεια των ερευνών και τα μέτρα πρόληψης

Παρά τις αντιρρήσεις της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας επέτρεψε στο MV Hondius να αγκυροβολήσει και, προσωρινά, να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Stéphanie Rist, δήλωσε ότι, αν και δεν είναι ακόμη σαφές αν το στέλεχος του hantavirus έχει μεταλλαχθεί, οι αρχές είναι «μάλλον καθησυχασμένες». «Δεν έχουμε ακόμη πλήρη αλληλούχιση του ιού, αλλά μέχρι στιγμής είμαστε σχετικά βέβαιοι ότι δεν έχει υπάρξει μετάλλαξη», πρόσθεσε.

Τα τελευταία αεροσκάφη με επιβάτες και πλήρωμα αναχώρησαν από τα Κανάρια Νησιά το βράδυ της Δευτέρας και έφτασαν στην Ολλανδία το πρωί της Τρίτης. Οι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι όλοι οι 26 επιβάτες της πρώτης πτήσης εκκένωσης βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό, ενώ δύο ακόμη πτήσεις με 28 επιβάτες έφτασαν αργότερα και τέθηκαν επίσης σε καραντίνα.

Στο μεταξύ, ολλανδικό νοσοκομείο έθεσε σε καραντίνα δώδεκα μέλη του προσωπικού του, αφού χειρίστηκαν δείγματα ούρων και αίματος από ασθενή με hantavirus χωρίς τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Το νοσοκομείο Radboudumc στο Nijmegen ανέφερε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης είναι πολύ χαμηλός και η φροντίδα των ασθενών συνεχίζεται κανονικά.

Το MV Hondius, το οποίο ανεφοδιάστηκε και εφοδιάστηκε εκ νέου στην Τενερίφη, πλέει πλέον πίσω προς το λιμάνι του Ρότερνταμ με 25μελές πλήρωμα, γιατρό και νοσηλευτή.