Η Ρωσία ανακοίνωσε την επιτυχημένη δοκιμή του νέου διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat, τον οποίο ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο προηγμένα στρατηγικά όπλα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι το σύστημα θα τεθεί σε επιχειρησιακή ανάπτυξη έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας πως η εμβέλειά του μπορεί να φθάσει ή και να ξεπεράσει τα 35.000 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η πυρηνική κεφαλή που μπορεί να μεταφέρει ο Sarmat διαθέτει ισχύ τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα. Η ταχύτητά του υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 10 Mach, επιτρέποντας την κάλυψη αποστάσεων έως και 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο Sarmat αποτελεί νέας γενιάς ρωσικό διηπειρωτικό πύραυλο, σχεδιασμένο να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M2 Voevoda, γνωστό στο ΝΑΤΟ ως Satan. Προορίζεται για μεταφορά πυρηνικών κεφαλών σε μεγάλες αποστάσεις και θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής.

«Το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει»

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τις ένοπλες δυνάμεις για την επιτυχημένη δοκιμή, χαρακτηρίζοντας τον Sarmat «το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει». Όπως τόνισε, η Ρωσία υλοποιεί σταδιακά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυρηνικών της δυνάμεων και ο πύραυλος θα είναι πλήρως επιχειρησιακός μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ο Πούτιν ανέφερε ότι τα οπλικά συστήματα Poseidon και Burevestnik βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους, ενισχύοντας περαιτέρω το στρατηγικό οπλοστάσιο της χώρας.

🇷🇺 — The total yield of the “Sarmat” missile exceeds that of any Western counterpart by more than four times. It’s range exceeds 35,000 kilometers thanks to its suborbital trajectory — Putin Russia has successfully conducted a test launch of the heavy intercontinental ballistic… https://t.co/MZDU0w2RBi pic.twitter.com/jfXbeS4iUo — ⚡️Faisal🤺 (@92security) May 12, 2026

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το νέο Oreshnik

Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι το νέο πυραυλικό σύστημα Oreshnik, το οποίο μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικές κεφαλές, έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως είπε, η Μόσχα έχει αναπτύξει πυραύλους Oreshnik στη Λευκορωσία και το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές εναντίον της Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην αναβάθμιση και άλλων πυραυλικών συστημάτων, όπως του Kinzhal, που είναι επίσης ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πύραυλος αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 10 Mach, δηλαδή περίπου 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.

«Χρησιμοποιείται ήδη στις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι εργασίες βελτίωσής του συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ακρίβειας των μη πυρηνικών κεφαλών», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.