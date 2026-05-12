Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ προειδοποίησε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό εάν το στέλεχος του χανταϊού που κυκλοφορεί έχει μεταλλαχθεί. Μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, τόνισε: «Υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε».

Η Ριστ εξήγησε πως «δεν έχουμε ακόμη την πλήρη αλληλουχία του ιού… Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο ιός αυτός δεν έχει μεταλλαχθεί». Η πιθανότητα μετάλλαξης θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι μεταλλαγμένοι ιοί δημιουργούν νέες προκλήσεις για την επιστημονική κοινότητα και τις υγειονομικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, οι νέες παραλλαγές αποδείχθηκαν πιο μεταδοτικές ή χρειάστηκαν προσαρμοσμένα εμβόλια. Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται τώρα και για τον hantavirus.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι υπάρχουν 11 επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα του ιού. Από αυτά, τα εννέα έχουν ταυτοποιηθεί ως το στέλεχος Andes – ένα παρακλάδι του hantavirus που προέρχεται από τρωκτικά της Νότιας Αμερικής.

Διευκρινίσεις από το ιταλικό υπουργείο Υγείας

Αναφορές νωρίτερα έκαναν λόγο για Ιταλό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα hantavirus. Ωστόσο, εκπρόσωπ

Αναφορές νωρίτερα έκαναν λόγο για Ιταλό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα hantavirus. Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Ιταλίας διευκρίνισε στο Sky News ότι ο άνδρας παραμένει σε καραντίνα στο σπίτι του και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Όπως ανέφερε: «Δεν υπάρχει άνδρας στο νοσοκομείο στην Ιταλία. Το άτομο που αναφέρεται βρίσκεται υπό έλεγχο στο σπίτι του σε καραντίνα και το εξετάζουμε. Αλλά είναι στο σπίτι του». Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ένας από τους δύο που εξετάζονται, ενώ ο δεύτερος έχει βρεθεί αρνητικός.

Η αρχική αναφορά έκανε λόγο για μεταφορά στο Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων Lazzaro Spallanzani, κάτι που διαψεύστηκε τόσο από τον τοπικό δήμαρχο όσο και από το ίδιο το νοσοκομείο, το οποίο διευκρίνισε ότι απλώς αναλύει δείγματα από τα άτομα σε καραντίνα.

Αμερικανός επιβάτης περιγράφει την εμπειρία του

Ο Τζέικ Ρόσμαριν, πολίτης των ΗΠΑ που ταξίδεψε με το πλοίο MV Hondius, βρίσκεται σε καραντίνα μαζί με άλλους 15 επιβάτες στο Εθνικό Κέντρο Καραντίνας στη Νεμπράσκα, αφού επέστρεψαν από την Τενερίφη. Δύο ακόμη Αμερικανοί νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Emory στην Ατλάντα.

Μιλώντας στο NBC News, περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για το ξέσπασμα του ιού ως «πολύ τρομακτική προσωπικά». Όπως είπε, η αρχική αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο τον ανησύχησε ακόμη περισσότερο, αλλά στη συνέχεια ένιωσε πιο ήρεμος μαθαίνοντας ότι ο ιός είναι γνωστός και μελετημένος.

Ο Ρόσμαριν ανέφερε ότι παρέμεινε όσο το δυνατόν περισσότερο στην καμπίνα του κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, ενώ ένιωσε ανακούφιση μόλις αποβιβάστηκε στα Κανάρια Νησιά. «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε ένα μέρος όπου γνωρίζω ότι λαμβάνουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα.

22 επαφές υπό παρακολούθηση στη Γαλλία

Σύμφωνα με τη Στεφανί Ριστ, στη Γαλλία έχουν εντοπιστεί 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού. «Έχουν όλοι εντοπιστεί, εξεταστεί, νοσηλευθεί και βρίσκονται υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση», δήλωσε η υπουργός Υγείας.

