Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στα Χανιά, με πρωταγωνιστές ζευγάρι Φινλανδών τουριστών που παραθέριζαν στην περιοχή του Κολυμπαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το zarpanews, το ζευγάρι διέμενε σε ξενοδοχείο, όταν μετά από έντονη λογομαχία μέσα στο δωμάτιό τους και μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο 37χρονος φέρεται να χτύπησε με μπουνιά τη 33χρονη σύζυγό του στο πρόσωπο και να της τράβηξε δυνατά τα μαλλιά, προκαλώντας αιμάτωμα στα χείλη και σπάσιμο ενός δοντιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (10/5) γύρω στις 9:30. Περίπου τρεις ώρες αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να καταγγείλει το συμβάν. Παρά τη σοβαρότητα του επεισοδίου, η 33χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του συζύγου της. Επίσης, αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και δεν συναίνεσε σε ιατροδικαστική εξέταση.

Ωστόσο, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες των αρμόδιων αρχών, ο 37χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία. Το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις τοπικές αρχές.