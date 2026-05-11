Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας από την Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου (9/5).

Η αδερφή της τραυματισμένης γυναίκας δηλώνει μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, πεπεισμένη ότι την ευθύνη φέρει ο κουνιάδος της, επικαλούμενη τη μαρτυρία του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας. Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν αντιφάσεις στις περιγραφές των γεγονότων που έχουν δοθεί στις Αρχές. «Έχει αιματώματα στο κεφάλι, κατάγματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι της. Έχει κάταγμα στην αυχενική μοίρα. Έχει κάψιμο σε όλο της το σώμα από το σύρσιμο. Την έχει ξαναχτυπήσει και αυτήν και τη μαμά μου, σε έναν καυγά που είχε μπει η μαμά μου μπροστά, είχε χτυπήσει και τη μαμά μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου. Ο σύζυγός της υποστήριξε, ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του εκτοξεύτηκε εκτός οχήματος. Ωστόσο, ένα από τα παιδιά τους φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, ότι ο πατέρας του παρέσυρε τη μητέρα του με το αυτοκίνητο και την εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένη.

Τη γυναίκα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, οδηγώντας στην κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι…, τα στοιχεία δεν το ξέρουμε αυτό, ότι αυτός την πέταξε από το αμάξι και μετά την τράκαρε και με το αμάξι», δήλωσε η αδερφή του θύματος, περιγράφοντας τη δική της εκδοχή για το περιστατικό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα συνέβησαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Το ζευγάρι ξεκίνησε στις 17:20 από το σπίτι τους με το αυτοκίνητο, έχοντας μαζί τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους. Είκοσι δύο λεπτά αργότερα ο σύζυγος της τραυματισμένης τηλεφώνησε στην πεθερά του, ενημερώνοντάς την ότι είχε συμβεί ατύχημα.

«Η πρώτη εικόνα που είχαμε εμείς ήταν “έλα χτύπησε η Γωγώ”. Τηλεφώνημα στη μητέρα μου. Η δεύτερη εικόνα που έχουμε εμείς, είναι ότι η κόρη η μεγάλη, είπε στη νύφη μου, ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την πέταξε τη μαμά από το αμάξι”», δήλωσε η αδερφή της γυναίκας.

Η 28χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη πολύ κοντά στο πατρικό της σπίτι, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τους χρόνους που ανέφερε ο σύζυγός της, είχαν περάσει 22 λεπτά από την αναχώρησή τους. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, ότι καθυστέρησαν επειδή επέστρεψαν για να πάρουν ξεχασμένα αντικείμενα.

«Αυτός ισχυρίζεται ότι η πόρτα του αμαξιού είναι χαλασμένη και άνοιξε η πόρτα και έπεσε, όπως ακούμπησε η αδερφή μου στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα και έπεσε. Γενικά ήταν βίαιος τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια ήταν βίαιος», πρόσθεσε η αδερφή του θύματος.

Ο 30χρονος σύζυγος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη (12/5).