Κλοπή παγωτών αξίας 400 ευρώ σημειώθηκε στον Βόλο, με τον 25χρονο δράστη ο οποίος επικαλέστηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης «υπογλυκαιμία», να αφαιρεί ολόκληρο το περιεχόμενο ψυγείου από περίπτερο.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου ομολόγησε την πράξη του, επιμένοντας ωστόσο πως δεν κατανάλωσε τα παγωτά. «Δεν ξέρω τι τα έκανα, αλλά δεν τα έφαγα» δήλωσε, προκαλώντας την παρατήρηση της εισαγγελέως, ότι «προφανώς δεν μπορούσαν να καταναλωθούν μεμιάς παγωτά αξίας 400 ευρώ». Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο δράστης παραβίασε το ψυγείο του κλειστού περιπτέρου και αφαίρεσε όλα τα παγωτά.

Η πράξη του καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες οδήγησαν στην ταυτοποίησή του. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν λίγες ώρες αργότερα. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο 25χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου παραδέχθηκε την πράξη του. Σε βάρος του κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, ο οποίος ανέφερε, ότι ήταν η τρίτη φορά που ο ίδιος άνθρωπος επιχειρούσε να τον κλέψει. Σύμφωνα με την κατάθεση του περιπτερούχου, η πρώτη κλοπή είχε σημειωθεί τον Απρίλιο, όταν ο δράστης είχε αφαιρέσει μπισκότα και κρουασάν αξίας 50 ευρώ. Το βράδυ του Σαββάτου επιχείρησε ξανά, αλλά έγινε αντιληπτός και απομακρύνθηκε, για να επιστρέψει τελικά τα ξημερώματα της Κυριακής και να ανοίξει το ψυγείο με τα παγωτά.

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος ζήτησε συγγνώμη από τον περιπτερούχο, παραδεχόμενος ότι έκλεψε τα προϊόντα. Υποστήριξε πως είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ότι τη στιγμή της πράξης βρισκόταν υπό την επήρεια. «Δεν ξέρω τι τα έκανα. Δεν θυμάμαι. Πάντως δεν τα έφαγα», είπε, ζητώντας να του δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πρώτη κλοπή, ισχυρίστηκε ότι τότε πεινούσε και πήρε μπισκότα για να φάει. Η εισαγγελέας, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, σχολιάζοντας πως «όταν κάποιος πεινάει, θα πάρει ένα κρουασάν και θα φύγει. Δεν θα αφαιρέσει προϊόντα 50 ευρώ». Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της κλοπής και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Παράλληλα, του αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης και αφέθηκε ελεύθερος.