Σε καραντίνα τέθηκαν δύο νεαροί άνδρες στην Ιταλία, μετά τον θάνατο μιας γυναίκας από χανταϊό, σύμφωνα με αποφάσεις των δημάρχων της Τόρρε Ντελ Γκρέκο και της Βίλλα Σαν Τζοβάνι. Ο πρώτος είναι εικοσιτετράχρονος που διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, ενώ ο δεύτερος είναι εικοσιπέντε ετών και βρίσκεται στην Καλαβρία.

Και οι δύο είχαν έρθει σε επαφή με γυναίκα 69 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της από τον ιό. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, αφού διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος.

Οι δύο Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος έκθεσής τους θεωρείται περιορισμένος. Παρ’ όλα αυτά, θα παραμείνουν σε προληπτική απομόνωση για 45 ημέρες, σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, φορώντας μάσκα και καταγράφοντας καθημερινά τη θερμοκρασία τους.

Παράλληλα, δύο ξένοι πολίτες που ταξίδεψαν με την ίδια πτήση βρίσκονται «υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στη Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο, στη βόρεια Ιταλία.