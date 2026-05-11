Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε αργά του απόγευμα της Δευτέρας (11/5) ο 82χρονος που είχε εξαφανιστεί από την Κυριακή (10/5) στην Κλένια Κορινθίας.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε μία αγροτική περιοχή προς την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, σύμφωνα με το korinthostv.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, της Αστυνομίας, εθελοντικών ομάδων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ερευνούσαν την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις αρμόδιες Αρχές, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Κλένιας.

