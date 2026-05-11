Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Σκωτία, ο Σίριλ Ντέσερς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε την εφετινή σεζόν με τους τραυματισμούς, αλλά και στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
Ο Ντέσερς δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Έπειτα από δύο σεζόν ένιωσα ότι ο κύκλος κλείνει στη Ρέιντζερς. Δεν ένιωσα εμπιστοσύνη από τη διοίκηση και σκέφτηκα ότι θα είμαι στον πάγκο για όλη τη σεζόν. Ήταν καλή στιγμή, λοιπόν, όταν ήρθε ο Παναθηναϊκός.
Αυτή η σεζόν ήταν δύσκολη σεζόν με τους τραυματισμούς. Αλλά είμαι χαρούμενος με το βήμα που έκανα. Ο Παναθηναϊκός είναι ωραίος σύλλογος, με υπέροχους οπαδούς, έχει πίεση, καλή ατμόσφαιρα. Είναι το ίδιο με τους Ρέιντζερς.
Συζητούσαμε με τη σύζυγό μου και μου έλεγε “σου λείπει η Γλασκώβη;”. Ναι, μου λείπει. Τώρα παίζω για τα πράσινα, αλλά όταν παίζεις στους Ρέιντζερς μαθαίνεις να μισείς το πράσινο.
Θα επισκεφθώ σίγουρα την πόλη και το Άιμπροξ».
