Η γυναίκα στεκόταν στο πεζούλι της ταράτσας ενός ουρανοξύστη, έτοιμη να πηδήξει στο κενό.

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις. Νοιαζόμαστε για σένα. Δεν θέλουμε να σε δούμε να κάνεις κακό στον εαυτό σου», της είπε ο αστυνομικός που την πλησίασε.

Τελικά, κατάφεραν να τη διασώσουν.

Καναδάς

Ένα παράξενο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο του Βανκούβερ στον Καναδά.

Ασημί αυτοκίνητο κλείνει τον δρόμο σε μοτοσικλέτα. Ο οδηγός περνάει πάνω από το όχημα και πέφτει στην άσφαλτο, ενώ η μηχανή αγκιστρώνεται πάνω σε υπερυψωμένο φωτεινό σηματοδότη.

Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο δικυκλιστής επέζησε και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Έκπληκτοι οι περαστικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η μηχανή κρεμάστηκε από τον στύλο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έδωσε προτεραιότητα στη μηχανή αλλά και ο αναβάτης είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Νεπάλ

Ένα Airbus Α330–300 των τουρκικών αερογραμμών τροχοδρομεί στο αεροδρόμιο της Κατμαντού στο Νεπάλ αφού ο κυβερνήτης είχε αναφέρει μικρής έκτασης φωτιά στον πίσω δεξί τροχό του συστήματος προσγείωσης.

Οι Αρχές κλείνουν τον αερολιμένα και θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο απεγκλωβισμού των περίπου 290 επιβαινόντων.

Όλοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.