Διάρρηξη σε κατάστημα οπτικών ειδών στην Άφυτο Χαλκιδικής σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (9/5), με λεία που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πλησίασαν το κατάστημα κρατώντας μια άδεια χάρτινη κούτα.

Οι δράστες παραβίασαν την πόρτα και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αφαίρεσαν δεκάδες οπτικά είδη από τις προθήκες. Αφού τα τοποθέτησαν στην κούτα, αποχώρησαν χωρίς να αφήσουν ίχνη πίσω τους.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί καθαρά από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες ανάρτησαν τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας τη συνδρομή τόσο της Αστυνομίας, όσο και των πολιτών που ενδέχεται να είδαν κάτι ύποπτο στην πλατεία της Αφύτου.