Διάρρηξη στα γραφεία του ΚΤΕΛ Καλαμάτας κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, με τους δράστες να κινούνται αθόρυβα και μεθοδικά. Έρποντας, ανοίγουν συρτάρια και αφαιρούν ό,τι πολύτιμο εντοπίζουν, θυμίζοντας κινήσεις αιλουροειδών καθώς μετακινούνται από χώρο σε χώρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσίασε το MEGA, το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της διάρρηξης στα γραφεία του ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα, από ομάδα Ρομά. Η εισβολή πραγματοποιήθηκε τη νύχτα, με τους δράστες να δρουν με ταχύτητα και ακρίβεια.

Το χρονικό της διάρρηξης

Οι διαρρήκτες έφτασαν στο σημείο με ποδήλατα και, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, εισήλθαν στα γραφεία του ΚΤΕΛ. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν καθαρά από τις κάμερες ασφαλείας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο δράσης τους.

Όπως φαίνεται στο υλικό, οι δράστες —γνωστοί σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής— ερεύνησαν κάθε χώρο, αναστάτωσαν τα γραφεία και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν πριν τραπούν σε φυγή. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό για τον εντοπισμό τους.