Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε ιδανικά τη μεγάλη βραδιά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς λίγο μετά τη νίκη με 2-0 στο Καμπ Νου, οι «μπλαουγκράνα» σήκωσαν το τρόπαιο της La Liga για 29η φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολούθησαν έντονες στιγμές πανηγυρισμών μέσα σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Καμπ Νου.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Αποθέωση στο Καμπ Νου

Με τη λήξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ οι φίλαθλοι στις εξέδρες δημιούργησαν φαντασμαγορικό σκηνικό με σημαίες, τραγούδια και καπνογόνα.

Ο Μάρκους Ράσφορντ, που άνοιξε το σκορ στο Clasico, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ενώ οι Φεράν Τόρες, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ και φυσικά ο Λαμίν Γιαμάλ παρά τον τραυματισμό του, συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς μαζί με το τεχνικό επιτελείο και τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν οι αρχηγοί της ομάδας σήκωσαν την κούπα στον καταλανικό ουρανό, με το γήπεδο να «εκρήγνυται» από ενθουσιασμό και τους παίκτες να πανηγυρίζουν μπροστά στην κερκίδα των οργανωμένων οπαδών.

Ενώ η σημερινή μέρα θα μείνει για πάντα στην μνήμη του Χάνσι Φλικ, για έναν καλό και για έναν κακό λόγο. Την ίδια μέρα που έχασε τον πατέρα του, κέρδισε την La Liga. Οι παίκτες του όμως δεν τον άφησαν μόνο του και με την λήξη του αγώνα τον σήκωσαν στα χέρια τους και τον πετούσαν συνεχώς στον αέρα.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Το 29ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Με αυτή την κατάκτηση, η Μπαρτσελόνα έφτασε τους 29 τίτλους πρωταθλήματος στην Ισπανία, παραμένοντας δεύτερη στη σχετική λίστα πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετρά 36 κατακτήσεις.

Παράλληλα, οι Καταλανοί επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στο ισπανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία δύο χρόνια, ολοκληρώνοντας μια σεζόν που συνδυάστηκε με εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και μεγάλες νίκες.