Η Εύη Δρούτσα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», όπου μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία της στη στιχουργική και τη σχέση της με τους καλλιτέχνες που ερμηνεύουν τα τραγούδια της.

Η γνωστή στιχουργός εξήγησε ότι δεν αντλεί έμπνευση από συγκεκριμένες πηγές, αλλά από τον ίδιο τον άνθρωπο που πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι. «Δεν εμπνέομαι από πουθενά. Απλώς εγώ ήμουν ηθοποιός και σε ό, τι κάνω, βάζω τον άνθρωπο που έχω. Το πώς θα μπορούσε να το κάνει, για να βγάλει αυτό που θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το πρώτο της τραγούδι ήταν το «Τολμώ» που ερμήνευσε η Μαρινέλλα.

Η Εύη Δρούτσα αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τη Μαρινέλλα, λέγοντας πως έχει γράψει για εκείνη τρεις δίσκους. «Στην αείμνηστη Μαρινέλλα έχω κάνει τρεις δίσκους, αλλά γιατί τους έκανα; Γιατί πάντα σκεφτόμουν, πού θα πάνε τα χέρια της και έγραφα με τα χέρια της. Γράφω με βάση αυτόν που θα το ερμηνεύσει», σημείωσε.

Οι συνεργασίες και οι εμπνεύσεις της

Αναφερόμενη στον Πασχάλη Τερζή, τόνισε πως όλα τα τραγούδια που έχει γράψει για εκείνον, προέκυψαν μέσα από τη φιλία και τη βαθιά κατανόηση του χαρακτήρα του. «Όλα τα κομμάτια του Πασχάλη Τερζή, τα έφτιαξα γιατί έβλεπα τον Πασχάλη. Κάναμε παρέα και ήξερα τι θέλει να πει», είπε και αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Ο δικός μου ο δρόμος» που έχει ερμηνεύσει ο δημοφιλής τραγουδιστής, το έγραψε για τη δική της ζωή.

Η στιχουργός μίλησε επίσης για τη σχέση της με τον έρωτα, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει ζήσει μεγάλους έρωτες, παρά μόνο με τη δουλειά της. «Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα, γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές» σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε με αγάπη και εκτίμηση στον Πασχάλη Τερζή, λέγοντας πως μιλούν συχνά και ότι ο τραγουδιστής είχε ανάγκη από ξεκούραση μετά από χρόνια έντονης πορείας.

Για την Eurovision και την Άννα Βίσση

Η Εύη Δρούτσα σχολίασε και τη συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision, λέγοντας ότι «ο Ακύλας έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ στη ζωή του τώρα. Δηλαδή ο Ακύλας και να μην πάρει το πρώτο, βγαίνει πρώτος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Έχει άστρο. Σίγουρα έχει άστρο. Γιατί κι όλα αυτά που κάνει, δεν τα σκέφτεται εύκολα ένας άλλος να τα κάνει. Δηλαδή εμένα δε θα με πειράξει να μη βγει πρώτος. Πρώτος είναι εκεί που είναι η χώρα σου. Εκεί είσαι πρώτος»».

Τέλος, αναφέρθηκε στην Άννα Βίσση, εκφράζοντας τη βαθιά της εκτίμηση. «Την Άννα την αγαπώ πάρα πολύ. Της έχω γράψει έναν δίσκο και πιστεύω ότι θα γεμίσει το στάδιο. Δεν υπάρχουν τώρα εύκολα άνθρωποι να γεμίσουν ένα στάδιο. Αυτό το είχα δει εγώ μόνο στον Στέφανο. Την πρώτη συναυλία που έκανε στο ίδιο σημείο ο Στέφανος, εγώ δεν μπορούσα να φύγω. Μπήκα στο βαμαρίν και κάθισα μέχρι το πρωί. Τους παίρνανε με φορείο».