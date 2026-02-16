Τις ενστάσεις της για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 εξέφρασε η στιχουργός Εύη Δρούτσα, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Το Πρωινό». Η γνωστή δημιουργός αναφέρθηκε σε προβλήματα που, όπως είπε, παρατήρησε στην ακουστική του εθνικού τελικού, ενώ σχολίασε εκτενώς την παρουσία του Akylas και το σκηνικό αποτέλεσμα της εμφάνισής του.

«Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο;», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του νεαρού καλλιτέχνη μετά τον διαγωνισμό. Η ίδια διερωτήθηκε κατά πόσο ένα τέτοιο κομμάτι μπορεί να σταθεί επαγγελματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η κριτική για το «Ferto»

Η κ. Δρούτσα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο «κόνσεπτ» της εμφάνισης, το οποίο, όπως υποστήριξε, αποκλίνει από τα καθιερωμένα μουσικά πρότυπα. Σύμφωνα με την ίδια, το «Ferto» λειτούργησε περισσότερο ως θεατρική παράσταση παρά ως τραγούδι, γεγονός που την κάνει επιφυλακτική ως προς την αποδοχή του στη Βιέννη.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Θα πρέπει να βρει άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Δεν ήταν τραγούδι, ήταν ένα θεατρικό δρώμενο», δήλωσε, διευκρινίζοντας πως η αναφορά της αφορά αποκλειστικά την ενδυματολογική επιλογή και όχι τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, η στιχουργός σημείωσε ότι ο Akylas θα μπορούσε ίσως να αναζητήσει έναν διαφορετικό τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Όπως τόνισε, το συγκεκριμένο στυλ απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση ώστε να μην παρεξηγηθεί από το διεθνές κοινό της Eurovision 2026.