Το φαβορί που πίστεψαν όλοι, ο Ακύλας, είναι αυτός που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026. Μετά από μια βραδιά roller coaster λοιπόν το αποτέλεσμα αποκαλύφθηκε μετά από 2 επιτροπές και την ψήφο κοινού.

Ας δούμε τι έγινε στον Εθνικό Τελικό λοιπόν μιας και ήμασταν εκεί. Παρόλα τα απρόοπτα έξω από τον χώρο διεξαγωγής, ο διαγωνισμός ξεκίνησε κανονικά χωρίς ένα λεπτό καθυστέρησης, με μια πολύ ωραία, fun έναρξη. Η Κλαυδία ερμήνευσε Έλενα Παπαρίζου, με τους παρουσιαστές της βραδιάς on stage και την Μπέττυ Μπαγγίρα να συμμετέχει για λίγα λεπτά τραγουδώντας μαζί. Ενώ στη συνέχεια όσο τραγουδούσε εμφανίστηκαν στο stage όλοι οι υποψήφιοι, θυμίζοντας μας πως η Eurovision είναι ένα μεγάλο μουσικό πάρτυ.

Οι παρουσιαστές στη συνέχεια, μετά από μια πολύ ωραία έναρξη και ατάκες που έδωσαν το κάτι παραπάνω, παρουσίασαν την κριτική επιτροπή και αποκάλυψαν πως ο κόσμος θα ξεκινήσει να ψηφίζει πριν εμφανιστεί το πρώτο τραγούδι.

Eurovision 2026 – Τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής

Χαρά Κεφαλά

Μιχάλης Μαρίνος

Μαρία Ηλιάκη

Γιάννης Βασιλόπουλος

Μαρίνα Σπανού

Eurovision 2026 – Τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής

Benedikt Wiehle από την Γερμανία

Lasha Karanadge από την Γεωργία

Jelena Tomasevic Bosiljcic από την Σερβία

Ludovic Julien Hurel από την Γαλλία

Andrei Zapsa από την Μολδαβία

Όσον αφορά τις συμμετοχές δεν είδαμε κάτι σε ευτράπελο. Προξένησε μόνο αρκετή εντύπωση στο γεγονός πως ο Good Job Nicky έβγαλε το ακουστικό του από την πρώτη νότα, πράγμα που σημαίνει πως κάτι τον προβλημάτισε και επέλεξε να διαγωνιστεί χωρίς το ένα ακουστικό.

Nα σημειωθεί πως μετά την εμφάνιση του ο ίδιος στο green room ανέφερε το πόσο έχουν δεθεί οι διαγωνιζόμενοι, κάτι που το βλέπουμε και όσο διαγωνίζονται οι υποψήφιοι, καθώς όσοι είναι στο green room ζητοκραυγάζουν.

Στα q&a μάλιστα που πραγματοποίησαν με τους υποψηφίους, η STEFI αποκάλυψε πως της κοβόταν ο ήχος από το ακουστικό, ενώ η Alexandra Sietti ανέφερε πως δεν άκουγε καθόλου. Eνώ ο D3lta αναφέρθηκε στην σύντροφο του.

Και κάπου εκεί ανάμεσα; Είχαμε και την εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοιλντ, της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μαζί με τον γιο της, με ένα κόκκινο λαμπερό φόρεμα, η οποία κάθισε δίπλα στον κ. Παπαδόπουλο.

Η βραδιά λίγο πριν το τελικό αποτέλεσμα κορυφώθηκε με ένα live act του Χρήστου Μάστορα. Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision, που κορυφώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα». Το show ξεκίνησε με τον Χρήστο Μάστορα να παίζει πιάνο και να τραγουδά το «Stand By Me Now», το hit που έχει κυκλοφορήσει με τις MEΛΙSSES και στη συνέχεια έδωσε παλμό, τραγουδώντας μερικές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του (όπως τα «Ένα», «Είμαι Αλλού», «30-40» και «Για Όλα Ικανοί (Τζαμάικα)» πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, 11 χορευτές με εκθαμβωτικά κουστούμια και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Σε μία στιγμή με «άρωμα» Eurovision, «πάντρεψε» την επιτυχία «Το Κύμα» με την «Άνοιξη» με την οποία η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό του 1991. Στο φινάλε ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασε πρώτη φορά επί σκηνής τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» σε ένα act ιδιαίτερης αισθητικής.

Kαι φτάσαμε στα αποτελέσματα, όπου το 12αρι από την ξένη επιτροπή έλαβε ο Ακύλας αλλά και 12 βαθμούς από την ελληνική επιτροπή. Ενώ το τελικό αποτέλεσμα ανακοίνωσε η Κλαυδία με τους 24 βαθμούς να πηγαίνουν επίσης στον Ακύλα!

Το αποκορύφωμα; Η εμφάνιση της μαμάς του Ακύλα στη σκηνή για να γνωρίσουμε τον λόγο που δημιουργήθηκε το τραγούδι που αγαπήθηκε!

Ο Ακύλας λοιπόν θα πάει στην Αυστρία και ελπίζουμε να το… ΦΕΡΕΙ!