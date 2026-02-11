Ακύλας και Eurovision 2026 μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς η εμφάνιση του νεαρού καλλιτέχνη στον Α’ Ημιτελικό έγινε αμέσως viral. Όλοι με τα κινητά στο χέρι κατέγραψαν τη στιγμή που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, ερμηνεύοντας το «Φέρτο» με έντονο συναίσθημα και αναφορά στη μητέρα του. Η εμφάνισή του συνδύασε παλμό, προσωπική εξομολόγηση και δυνατή σκηνική παρουσία, κερδίζοντας το κοινό.

Όλοι με τα κινητά στο χέρι όταν ο Ακυλα ανέβηκε στη σκηνή του Ημιτελικού, σε μια στιγμή που μετατράπηκε αμέσως σε viral. Το «Φέρτο» ξεσήκωσε το κοινό, με την αναφορά στη μητέρα του να δίνει έντονο συναισθηματικό φορτίο στην εμφάνιση. Ένα performance που συνδύασε παλμό, προσωπική… pic.twitter.com/YvX0FDZC12 — TA NEA (@ta_nea) February 11, 2026

Με τον αριθμό #4 στη «φανέλα» του, ο Ακύλας διαγωνίστηκε απόψε στο κατάμεστο «Πειραιώς 260». Το κοινό τον αποθέωσε, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που τον θέλουν φαβορί τόσο για τη νίκη στον Α’ Ημιτελικό όσο και για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision της Βιέννης.

Το «Ferto» έχει ήδη γίνει viral στο TikTok, εντός και εκτός Ελλάδας. Τη μουσική του ανατρεπτικού τραγουδιού υπογράφουν οι Ακύλας, Papatanice και TEO.x3, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Ορφέα Νόνη και τον ίδιο τον Ακύλα.

Η σκηνική του παρουσία προκάλεσε ενθουσιασμό, με την ιδιαίτερη ενδυματολογική επιλογή —τις πορτοκαλί γούνινες μπότες— και τη χορογραφία να κλέβουν τις εντυπώσεις.

Οι συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού (11 Φεβρουαρίου 2026)

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Παρουσίαση, σκηνοθεσία και εκπλήξεις

Το «Sing for Greece 2026» παρουσιάζουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ανεβάζοντας τον πήχη της σκηνικής αρτιότητας και των προσδοκιών για μια εντυπωσιακή βραδιά.