Η ουρά για την παραλαβή της διαπίστευσης ατελείωτη μπροστά στην Gare Maritime το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαΐου, πρώτης μέρας του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, του οποίου η αυλαία θα σηκωνόταν μερικές ώρες αργότερα με την ταινία του Πιερ Σαλβαντόρι «La Venus Electrique», παρουσία μεγάλων αστέρων του Χόλιγουντ, ανάμεσα στους οποίους ο Τζόνι Ντεπ και το ζευγάρι Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μάικλ Ντάγκλας.

Ολοι οι διαπιστευμένοι, ανεξαρτήτως ιδιότητας (παραγωγοί, δημοσιογράφοι, διανομείς κ.λπ.) στέκονταν κάτω από τον καυτό ήλιο της Γαλλικής Ριβιέρας περιμένοντας να μπουν στο κτίριο. Καυτός ήλιος και συγχρόνως δυνατός αέρας, ένας γνωστός συνδυασμός στο κλίμα της Κυανής Ακτής. Κάποιοι άνοιξαν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο, κάποιοι παραπονιούνταν που δεν είχαν φέρει μαζί τους καπέλο.

Η κριτική επιτροπή

Πενήντα λεπτά αργότερα βρίσκεσαι μέσα στη δροσερότερη αίθουσα του κτιρίου και στέκεσαι μπροστά σε μια άλλη… ουρά για να παραλάβεις την κάρτα σου. Η αναμονή λιγότερη εδώ και όταν παίρνεις την πολύτιμη πλαστική κάρτα (που χωρίς αυτή στις Κάννες είναι σαν να είσαι στην έρημο χωρίς νερό), τρέχεις για τη συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής, στην οποία φέτος προεδρεύει ο νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν Γουκ («Old Βoy», «Καμιά άλλη επιλογή»). Μαζί του η αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Ντέμι Μουρ, η κινέζα σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κλόε Ζάο του «Αμνετ», η ιρλανδοαιθίοπας ηθοποιός και παραγωγός Ρουθ Νέγκα, η βελγίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος Λορά Γουανέλ, ο χιλιανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ντιέγκο Κεσπέντες, ο αμερικανός ηθοποιός από την Ακτή του Ελεφαντοστού Ιζάκ ντε Μπανκολέ, ο σκωτσέζος σεναριογράφος Πολ Λάβερτι και ο σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ που πέρυσι ήταν στο πάνελ της συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Συναισθηματική αξία» που τον οδήγησε ως το Οσκαρ.

Η συνέντευξη Τύπου της κριτικής επιτροπής παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι όλα τα μέλη της, με αποκορύφωση τον Πολ Λάβερτι (στενό συνεργάτη του Κεν Λόουτς), μίλησαν για την «αναγκαιότητα της σχέσης ανάμεσα στην πολιτική και τον κινηματογράφο». Ειδικά ο Λάβερτι (που κατονόμασε τη Γάζα) επεσήμανε ότι «οι σεναριογράφοι θα πρέπει πια να βρουν νέους, φρέσκους τρόπους έκφρασης ώστε τα προβλήματα του κόσμου να ηχούν όπως πρέπει στον κινηματογράφο».

Από την πλευρά της, η Ρουθ Νέγκα επεσήμανε ότι «ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που πρέπει να έχει σχέση περισσότερο με την ποίηση και λιγότερο με την πολιτική», ενώ η Ντέμι Μουρ είπε ότι η αυτολογοκρισία, φαινόμενο συχνό, απειλεί την ακεραιότητα της ίδιας της καλλιτεχνικής έκφρασης και ότι «ένας καλλιτέχνης που φιμώνει τον εαυτό του είναι σαν να προδίδει την τέχνη του». Ενα άλλο φαινόμενο της εποχής μας όμως που επίσης αναφέρθηκε ήταν η ΑΙ. «Είναι κάτι που βρίσκεται μπροστά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα για αυτό», είπε η Μουρ, στην οποία απευθύνθηκε η ερώτηση.

Ο Πίτερ Τζάκσον

Η σημερινή μέρα δείχνει αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς στις 11 το πρωί ο νεοζηλανδός σκηνοθέτης και παραγωγός Πίτερ Τζάκσον θα μιλήσει στην αίθουσα Ντεμπισί για την καριέρα και το έργο του, με έμφαση – μάλλον – στη διασημότερη ίσως τριλογία στην ιστορία του κινηματογράφου, τον «Αρχοντα των δαχτυλιδιών», που ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2003, όταν η τρίτη ταινία, «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: η επιστροφή του βασιλιά», σάρωσε στα ταμεία και στα Οσκαρ αποσπώντας 10 βραβεία στις 10 υποψηφιότητες. Στην τελετή έναρξης, ο Τζάκσον τιμήθηκε με έναν ειδικό Χρυσό Φοίνικα για την προσφορά του στον κινηματογράφο. Αντίστοιχη τιμή επιφυλάσσεται για την τραγουδίστρια, ηθοποιό, σκηνοθέτρια και παραγωγό Μπάρμπρα Στράιζαντ.

Τέλος, κρίνοντας και από τα πρώτα δημοσιεύματα, άξια λόγου είναι η επισήμανση ότι φέτος τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο απουσιάζουν από το φεστιβάλ. Πραγματικά, ενώ σε όλα τα προγράμματα θα βρούμε αμερικανικές ταινίες, όλες είναι ανεξάρτητης λογικής, ακόμα και το «The Man Ι Love» του Αϊρα Σακς με τον Ράμι Μάλεκ ή το «Paper Tiger» του Τζέιμς Γκρέι με τη Σκάρλετ Τζόχανσον που διαγωνίζονται για τον Χρυσό Φοίνικα. Από τις Κάννες, φέτος, λείπει το εκτός συναγωνισμού event movie, αυτό που λέμε «κράχτης», ό,τι ήταν το «Top Gun Maverick» το 2022 ή ο τελευταίος «Ιντιάνα Τζόουνς» ή η τελευταία «Επικίνδυνη αποστολή».