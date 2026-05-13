Με τη λάμψη της εμβληματικής Πάτι Σμιθ ανοίγει η αυλαία για τις καλοκαιρινές γιορτές στον Λυκαβηττό. Το φετινό πρόγραμμα στον λόφο της Αθήνας που έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τον πολιτισμό, είναι πολυσυλλεκτικό, έχοντας στον πυρήνα του διαφορετικά είδη μουσικών και θεατρικών παραστάσεων. Η εμβληματική μορφή της ροκ θα εμφανιστεί την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου για να μοιραστεί με το αθηναϊκό κοινό στιγμές από τη συναρπαστική πορεία της. Την Πέμπτη 4 Ιουνίου η σκηνή στήνεται για το αφιέρωμα «Η Κασέτα του Μελωδία 99,2 fm για τον Γιάννη Σπανό». Την ακριβή τραγουδοποιία του ερμηνεύουν οι Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου.

Η συνέχεια γράφεται με τους Πυξ Λαξ το Σάββατο 6 Ιουνίου, το συγκρότημα το οποίο έχει συνδεθεί με τον χώρο από τις πρώτες εμφανίσεις του τη δεκαετία του ’90 και διαφορετικές γενιές ακροατών. Μια εβδομάδα αργότερα, 13 Ιουνίου ο Κρις Αϊζακ στήνει τη δική του γιορτή με τους ξεχωριστούς ήχους του και την κινηματογραφική αύρα των τραγουδιών του.

Το Κέντρο Ερευνας, Τεχνών και Πολιτισμού ΔΟΜΟΣ παρουσιάζει στις 19 Ιουνίου ένα αφιέρωμα στη μνήμη του Χρόνη Αηδονίδη, ενός αυθεντικού ερμηνευτή της παράδοσης, που με τη φωνή του ένωσε τη Θράκη με την Πόλη και όλη τη Μικρασία. Συμμετέχουν Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ικαρη, Ζαχαρίας Καρούνης, Δημήτρης Μπάσης, Βαγγέλης Δημούδης, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Λευκοθέα Φιλιππίδη. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν οι Πάνος Δημητρακόπουλος, Βαγγέλης Δημούδης, Νίκος Φιλιππίδης.

Θέατρο

Η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» παρουσιάζεται στις 23, 24 και 25 Ιουνίου. Το έργο των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ενώ τα πρωτότυπα τραγούδια, τη μουσική και τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Παίζουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Χρύσα Ρώπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου.

Θεατρική είναι η συνέχεια στις 27 Ιουνίου με το «Sexy laundry» της Michele Riml με τους Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Τις «Εκκλησιάζουσες», την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης, με τίτλο «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία» και την παρουσιάζει στον Λυκαβηττό την Κυριακή 28 Ιουνίου. Την επόμενη μέρα ανεβαίνει «Η Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη. Θεατρικά ολοκληρώνεται ο Ιούνιος με τη μεγάλη επιτυχία «Μια άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Με τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στον διπλό ρόλο Μαρτίν/Φεδερίκο.

Ο Ιούλιος μπαίνει λαμπερά και δυναμικά με την εμφάνιση της Μπεθ Χαρτ την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Δυο μέρες αργότερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ένα γκαλά όπερας με σολίστ τη Μυρτώ Παπαθανασίου και τον Δημήτρη Πλατανιά σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη.

Το σύγχρονο πολιτικό δράμα των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη «Ανεξάρτητα κράτη» παρουσιάζεται στις 4 και 5 Ιουλίου με τους Θάνο Αλεξίου, Στέλιο Δημόπουλο, Βασιλική Διαλυνά, Αλκηστη Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκη Παπαδημητράτο, Στάθη Σταμουλακάτο, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο.