Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (19:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Playoffs της Super League Greece.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, με τους Λάζαρο Ρότα και Τζέιμς Πενράις στα δύο άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της αμυντικής γραμμής θα αγωνιστούν οι Ντομαγκόι Βίντα και Φιλίπε Ρέλβας.

Στη μεσαία γραμμή διατηρείται το δίδυμο των Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα, ενώ στις πτέρυγες θα κινούνται οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ζοάο Μάριο. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινούν οι Ζίνι και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ βρίσκονται οι Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς και Ελίασον.