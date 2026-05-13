Ο Λεβαδειακός πέτυχε μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στον ΟΦΗ, σκοράροντας τρεις φορές στις καθυστερήσεις και παίρνοντας τη νίκη με 3-2, αποτέλεσμα που τον διατηρεί στην κορυφή των playoffs για τις θέσεις 5-8 της Super League Greece.

Την ίδια ώρα, ο Άρης πέρασε με 2-1 από την έδρα του Βόλου και συνεχίζει να κυνηγά την πέμπτη θέση, μένοντας τρεις βαθμούς πίσω από τον Λεβαδειακό μία αγωνιστική πριν το τέλος.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Βόλος-Άρης 1-2

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)

H τελευταία αγωνιστική (6η) – Κυριακή 17 Μαϊου

Άρης-Λεβαδειακός

ΟΦΗ-Βόλος