Η Εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βρανδεμβούργο απήγγειλε κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών σε παιδίατρο, περιλαμβάνοντας περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης. Πολλές από τις πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν εν ώρα υπηρεσίας, μέσα σε νοσοκομεία.

Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Ομίλου Χάφελαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου, και φέρεται να διέπραξε τα εγκλήματα μεταξύ 2013 και 2025. Συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, ύστερα από καταγγελία μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ράτενοου.

Κατά την έρευνα, οι αρχές κατέσχεσαν πολυάριθμες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, με στόχο τον εντοπισμό περισσότερων πιθανών θυμάτων. Στην αιτιολογία της προφυλάκισης επισημαίνεται ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κράτησή του.

Στο πλαίσιο της εσωτερικής διερεύνησης από τον Όμιλο Κλινικών του Χάφελαντ, διαπιστώθηκε παραβίαση της αρχής των «τεσσάρων ματιών», δηλαδή της υποχρεωτικής παρουσίας δύο ατόμων κατά τη διάρκεια παιδιατρικής εξέτασης. Ο Ιατρικός Διευθυντής του Ομίλου, Μάικ Λεσνάου, παραδέχθηκε ότι «οι κατηγορίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους».