Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Δρυμού, στην κατεύθυνση από Ωραιόκαστρο προς Μελισσοχώρι.

Ο οδηγός του δικύκλου που συγκρούστηκε με ΙΧ δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αφότου διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το δίκυκλο συγκρούστηκε με το ΙΧ κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες. Στο σημείο είχαν σπεύσει κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο.

Ο πολυτραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.