Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) στην περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ένα επιβατικό αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, προκαλώντας εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σχεδόν αμέσως, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μέλη της εθελοντικής ομάδας ΕΣΔΔΕ, οι οποίοι κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της στο γύρω περιβάλλον.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε, αλλά κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε έγκαιρα στο σημείο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια —από μηχανική βλάβη μέχρι την κατάσταση του οδοστρώματος ή πιθανή απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του κατεστραμμένου οχήματος από το σημείο.