Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Καβάλα, με θύμα έναν 37χρονο οδηγό μοτοσικλέτας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το thestival το τροχαίο έγινε στις 3.15 το μεσημέρι της Δευτέρας (11/05) στην Εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας.

Ο οδηγός μοτοσικλέτας από τη Βουλγαρία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του ανατράπηκε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 37χρονου.

Η 32χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.