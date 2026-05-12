Ζέστη και καλοκαιρινές θερμοκρασίες υποχωρούν σταδιακά, καθώς η χώρα οδεύει ξανά σε περίοδο βροχών και καταιγίδων, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως εξηγεί, σήμερα αναμένεται να εκτονωθεί η θερμή αέρια μάζα που επηρέασε τη χώρα, οδηγώντας σε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 32 βαθμούς σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο – νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη κινούνται νοτιότερα ψυχρότερες αέριες μάζες. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από αύριο και κυρίως την Πέμπτη αναμένεται υποχώρηση του υδραργύρου και εκδήλωση φαινομένων αστάθειας.

Για σήμερα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ενώ η αφρικανική σκόνη απομακρύνεται σταδιακά. Ωστόσο, αργά το απόγευμα δεν αποκλείονται μπόρες ή τοπικές καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, πιθανώς με χαλαζοπτώσεις ή έντονους κεραυνούς, αν και τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, λειτουργώντας ως καταβάτες και κάνοντας την ατμόσφαιρα πιο ξηρή και θερμή. Στη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Ρόδο αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες, έως 34 βαθμοί Κελσίου.

Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 28 και 30 βαθμών, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Κρήτης θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ζεστή ημέρα, με ενίσχυση των ανέμων έως 5-6 μποφόρ, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή των οδηγών στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, λόγω ισχυρών ριπών. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα ανατολικά τμήματα του νομού, ενώ δυτικότερα θα κυμανθούν μεταξύ 27 και 29 βαθμών.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα ενισχυθεί ο βαρδάρης.

Καιρός: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τετάρτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ υπάρχει πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή καταιγίδες στα βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Την Πέμπτη αναμένεται η έλευση ψυχρότερης αέριας μάζας, με αποτέλεσμα πιο άστατες καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, επιστρέφοντας στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Μετά τη σημερινή ζέστη, η χώρα εισέρχεται σε φάση αυξημένης αστάθειας, με πτώση της θερμοκρασίας και ανάγκη προσοχής σε βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται παρατεταμένη περίοδος αστάθειας, με συχνές βροχές και καταιγίδες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, καθώς και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.