Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα πίστης και στήριξης προς τον Παναθηναϊκό μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ενόψει του καθοριστικού αγώνα απέναντι στη Βαλένθια για μια θέση στο Final Four της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται μπροστά σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, καθώς μετά τις δύο διαδοχικές ήττες στο ΟΑΚΑ, η πρόκριση θα κριθεί εκτός έδρας. Ο νικητής συνεχίζει στο Final Four, ενώ ο ηττημένος ολοκληρώνει την πορεία του στη διοργάνωση.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για την κατάληξη της σειράς, δημοσιεύοντας ένα κολάζ με το ρόστερ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν και συνοδεύοντάς το με το μήνυμα:

«Πιστεύει πραγματικά κάποιος ότι αυτοί οι παίκτες θα δεχτούν να παρακολουθήσουν το Final Four από την τηλεόραση του σπιτιού τους;»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιαννακόπουλος είχε τοποθετηθεί και για τα δημοσιεύματα σχετικά με το glass floor του ΟΑΚΑ, διαψεύδοντας τα σενάρια περί ακαταλληλότητας, ενώ παράλληλα ζήτησε επίσημη απάντηση από τη EuroLeague για τη διαιτησία των αγώνων με τη Βαλένθια.