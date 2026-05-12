Στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα οδηγείται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και όχι μόνο όπως όλα δείχνουν.

Απογευματινές ώρες τη Δευτέρα (11/5) προσήχθησαν στην έδρα της ΔΑΟΕ στην Αθήνα, 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγη ώρα μετά την φάση αλλαγής των οχημάτων διαφυγής. Υπενθυμίζεται ότι το κλεμμένο από τον Πειραιά όχημα είχε εντοπιστεί άθικτο αλλά επιμελώς καθαρισμένο στον δρόμο προς το Ζεμενό Αράχωβας.

Αρχικά εντοπίστηκαν σε όχημα, το δεύτερο όχημα διαφυγής, πέντε άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα και στην κατοχή τους βρέθηκαν εκτός από την λεία της ληστείας, βαρύς οπλισμός, όπως τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο Scorpion και τέσσερα πιστόλια.

Το εν λόγω όχημα φαίνεται να εγκλώβισαν οι αστυνομικές αρχές και τότε οι πέντε επιβαίνοντες – τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα – βγήκαν από το όχημα με κρατώντας καλάσνικοφ στα χέρια. Όταν είδαν όμως ότι έχουν περικυκλωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, παραδόθηκαν στις αρχές και εκείνοι τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες και στο Λουτράκι μία ακόμη γυναίκα.

Οι προσαχθέντες εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας, με λεία άνω των 200.000 ευρώ καθώς και για ληστείες που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Για πόσες και σε ποιες συγκεκριμένα, θα προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων και την ανάκριση των δραστών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει την ληστεία στο Κατόχι Μεσολογγίου.

Η σύλληψή τους θεωρείται δεδομένη και τυπική διαδικασία, αφού στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ο βαρύς οπλισμός που προαναφέρθηκε, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, πολλά φυσίγγια, μάσκες και ρουχισμός που έχει ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί σε ληστείες.

Από την έως τώρα έρευνα δεν έχει κανείς τους ποινικό παρελθόν εκτός από ένα άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών.

Η έρευνα και η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή της αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις.