Αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σε δυτικές και βόρειες περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 27 με 28 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 ή τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 32 και τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός, με ανέμους δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στα βόρεια από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αίθριος καιρός με ανέμους δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενισχυόμενοι πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αρχικά αίθριος καιρός, με βαθμιαία ανάπτυξη νεφώσεων και τοπικές βροχές ή όμβρους από το μεσημέρι. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα βορειοανατολικά και δυτικοί στις υπόλοιπες περιοχές, 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Στα βορειοδυτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους ή βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά όπου θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ στα βορειοανατολικά και δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στις υπόλοιπες περιοχές, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.