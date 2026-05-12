Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ού διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στην συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Akyla θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά, παρουσιάζοντας το τραγούδι με τίτλο «Ferto».

Χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα στη σκηνή της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή να αποσπά θετικά σχόλια και να αφήνει ικανοποιημένους τους συντελεστές, οι οποίοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ενόψει της αποψινής εμφάνισης.

Ο Akylas ξεδίπλωσε επί σκηνής την ιστορία του με την αισθητική του video game. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ολοκληρωμένη η σκηνική παρουσία της Ελλάδας, με τη διαδικασία να είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να παρακολουθήσει το κοινό.