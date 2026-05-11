Ο ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία των Metallica, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θεατές που τον εντόπισαν ανάμεσα στο πλήθος. Ο διάσημος ηθοποιός εισήλθε διακριτικά στο στάδιο και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, συμμετείχε με ενθουσιασμό στη συναυλιακή εμπειρία, ενώ το κοινό αποθέωνε το θρυλικό συγκρότημα.

Ο Κρεγκ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα για τα γυρίσματα νέας κινηματογραφικής παραγωγής. Την Μεγάλη Παρασκευή είχε βρεθεί στη Γλυφάδα, όπου παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου μαζί με τη σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις, και την κόρη τους.

Η παρουσία του στο ΟΑΚΑ έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Αλέξανδρου Κιούση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος δημοσίευσε κοινή φωτογραφία τους μέσα από το στάδιο. Το στιγμιότυπο δείχνει τον Κρεγκ χαλαρό και χαμογελαστό, ντυμένο σε total black look, με γυαλιά ηλίου, ενώ στο φόντο δεσπόζει το εντυπωσιακό stage setup της περιοδείας “M72 World Tour” και το κατάμεστο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ταινία στην οποία συμμετέχει ο ηθοποιός είναι περιπέτεια με υπόθεση που εκτυλίσσεται σε φυλακές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντάνιελ Κρεγκ επισκέπτεται τη χώρα μας για γυρίσματα, καθώς είχε βρεθεί και στις Σπέτσες για τις ανάγκες του «Knives Out – Glass Onion».