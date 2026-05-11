Η Minos EMI, a Universal Music Company, τίμησε τους θρυλικούς Metallica με την απονομή ειδικής πλακέτας, αναγνωρίζοντας τις πλατινένιες πωλήσεις του εμβληματικού άλμπουμ τους “Reload”. Η απονομή έγινε με αφορμή την επικείμενη επανακυκλοφορία του άλμπουμ σε remastered και deluxe edition μορφή, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου.

Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα. Η συναυλία αποτέλεσε την πρώτη στάση της νέας παγκόσμιας περιοδείας των Metallica.

View this post on Instagram A post shared by Minos EMI (@minosemi_official)

Η παρουσία της Minos EMI στην απονομή

Στην απονομή παρευρέθηκαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, Μαργαρίτα Μάτσα, ο Διευθυντής Ξένου Ρεπερτορίου, Αλέξης Πατάκης, ο Jim Varounis από το International Promotions Department, καθώς και η Φιλίτσα Βουλιώτη, υπεύθυνη Lives & Commercial Sponsorships.

Ένα σύμβολο διαχρονικής μουσικής επιρροής

Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έναν συμβολικό φόρο τιμής στη μακρόχρονη επιρροή των Metallica στη διεθνή μουσική σκηνή. Παράλληλα, ανέδειξε την τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του Reload, ενός άλμπουμ που εξακολουθεί να εμπνέει νέες γενιές ακροατών σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Η μουσική ιστορία συνεχίζει να γράφεται, και οι Metallica παραμένουν σταθερά στην κορυφή της.