Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μείζονα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, για τη Γάζα, την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο στις περισσότερες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την ειρήνη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, με ισχυρές συμμαχίες, έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία την ανάγκη να υπάρχει απόλυτη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας.

Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία με τη Διακήρυξη των Δελφών, η οποία υπεγράφη πριν από μερικές εβδομάδες και ενδυναμώνει την προσπάθεια έτσι ώστε η διεύρυνση να καταστεί μία πραγματικότητα με ορίζοντα την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.

Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ.

Η διαδρομή του θαλάσσιου drone και τα σενάρια που εξετάζονται

Σοβαρό προβληματισμό και έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα σενάρια σχετικά με το πώς βρέθηκε το ουκρανικού τύπου θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, το οποίο ήταν γεμάτο εκρηκτικά.

To STAR, με εικόνες ντοκουμέντο, αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής (10/5) τους πιθανούς στόχους του.

Δορυφορικές εικόνες-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR δείχνουν τη ρωσική νηοπομπή που έπλεε αυτές τις ημέρες στη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, έχουν αποτυπωθεί θέσεις των πλοίων, τόσο νότια της Κρήτης όσο και της Μάλτας.

Διεθνή μέσα και ειδικοί αναλυτές θεωρούν πως αυτά τα ρωσικά πλοία ήταν ο πιθανός στόχος του θαλάσσιου drone, που εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα.

«Αυτά πλέουν στις περιοχές της ανοιχτής θάλασσας στα διεθνή ύδατα, περιπολούν και έχουν την αντίστοιχη πληροφορία ότι κάποια στιγμή από εκει θα περάσει ένα ρωσικό σκάφος και τότε θα πάνε να το χτυπήσουν. Eίναι ουσιαστικά μια κατευθυνόμενη τορπίλη επιφανείας», λέει στο STAR ο κ. Βαγγέλης Ξανθάκης, ειδικός συστημάτων μη επανδρωμένων σκαφών.