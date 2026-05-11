Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν οδηγούν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου και επηρέαζαν αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.283,51 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,43 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,49%), της ΔΕΗ (+1,57%), της Εθνικής (+1,16%) και του ΟΛΠ (+1,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,42%), της Τιτάν (-1,28%), της ΕΥΔΑΠ (-1,01%) και της Metlen (-0,97%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 28 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λανακάμ (κ) (+4,63%) και Ικτίνος (+2,99%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΕΛΒΕ (-2,54%) και Aktor (-1,42%).