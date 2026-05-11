Κατάρρευση μπαλκονιού σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου Κρήτης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πραγματική τύχη, καθώς το περιστατικό θα μπορούσε να έχει σοβαρότερες συνέπειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν ακριβώς από κάτω.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, τον οποίο επικαλείται το ίδιο μέσο, το συγκεκριμένο κτίσμα είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και καιρό, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία για την επικινδυνότητά του.

Το σημείο, σύμφωνα με τους κατοίκους, βρίσκεται κοντά σε χώρο όπου παίζουν καθημερινά παιδιά. Όπως τονίζουν, ήταν καθαρή τύχη που τη στιγμή της κατάρρευσης δεν υπήρχε κανείς στο σημείο.