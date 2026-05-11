«Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα χανταϊού.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Καρέ-καρέ η μεταφορά του Έλληνα επιβάτη από το αεροδρόμιο

Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο είχαν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως φαίνεται και σε βίντεο του orangepress.gr.

Ο επιβάτης επαναπατρίστηκε με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, χρησιμοποιώντας αεροσκάφος τύπου C-27J Spartan, από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της μεταφοράς του, πριν οδηγηθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η είσοδος του Έλληνα πολίτη στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε από ειδικά διαμορφωμένο σημείο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με άλλους ασθενείς ή συνοδούς. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, ο επιβάτης τέθηκε άμεσα σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Η μεταφορά και η παραμονή του οργανώθηκαν με βάση τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας.

Για προληπτικούς λόγους, στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον συνόδευσαν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Έλληνας επιβάτης θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.