Είχε κατασκευαστεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει παρουσιάσει πολλά προβλήματα λόγω ελλιπούς συντήρησης. Μάλιστα, στα μέσα Ιανουαρίου κατέρρευσε μεγάλο τμήμα των επιχρισμάτων στη γέφυρα της οδού Εθνικής Αντιστάσεων στη Νέα Ιωνία, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα – από καθαρή σύμπτωση.

Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, έκανε άμεσα αίτημα για επισκευή της γέφυρας, στο οποίο ανταποκρίθηκε η Περιφέρεια Αττικής.

«Σε συνεργασία με την Περιφέρεια έγινε η μελέτη και δημοπρατήθηκε το έργο σε χρόνο ρεκόρ», δήλωσε μέσα από το εργοτάξιο ο κ. Μανούρης, προσθέτοντας πως μετά την άμεση επέμβαση της Περιφέρειας, σε σύντομο διάστημα θα δημιουργηθεί μια νέα γέφυρα που θα δώσει μια μόνιμη και ασφαλή λύση για οδηγούς και διερχόμενους πεζούς σε μια περιοχή υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου. Αποκάλυψε μάλιστα, ότι το «επόμενο στοίχημα» της αγαστής συνεργασίας του Δήμου με την Περιφέρεια, είναι η τοποθέτηση πεζογέφυρας επί της Λ. Κύμης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη και ασφαλής διέλευση της λεωφόρου από πεζούς – και ιδιαίτερα από τα παιδιά στα παρακείμενα σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης και η δημοπράτηση του έργου, με τα εξειδικευμένα συνεργεία να πιάνουν δουλειά στις 20 Μαρτίου.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως η Περιφέρεια Αττικής έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της επισκευής και αναβάθμισης των 108 γεφυρών στο κεντρικό οδικό σύστημα της Αττικής, θέμα το οποίο απασχόλησε και το πρόσφατο Ειδικό Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Όπως σημειώθηκε – και από την πλευρά της αντιπολίτευσης – οι περισσότερες από τις γέφυρες αυτές κατασκευάστηκαν από το κράτος πριν από αρκετές δεκαετίες και έκτοτε αφέθηκαν στην εγκατάλειψη λόγω νομικών κενών, καθώς η ευθύνη συντήρησής τους πέρασε οριστικά στην Περιφέρεια Αττικής μόλις το 2020.

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη προτεραιοποιήσει τον αριθμό των γεφυρών που πρέπει να συντηρηθούν άμεσα, στο πλαίσιο και του προγράμματος “έξυπνων γεφυρών” του ΤΕΕ, προσθέτοντας πως έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.

Παράλληλα, ο Νίκος Χαρδαλιάς αποκάλυψε ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Νέας Χάρτας Αυτοδιοίκησης που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ψηφιστεί τροπολογία που θα επιτρέπει στην Περιφέρεια να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και την προστασία των πολιτών στο Λεκανοπέδιο, ακόμα και εάν αυτό δεν εμπίπτει στους άμεσους τομείς ευθύνης της. «Δεν κρυβόμαστε πίσω από τις αρμοδιότητες και το έχουμε αποδείξει. Μέλημά μας είναι να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά και να λύνουμε τα προβλήματα, μακριά από τις όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και όλα εκείνα που τόσα χρόνια μας κρατούν πίσω», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής.