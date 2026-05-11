H Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναφερόμενη σε σειρά πολιτικών θεμάτων και στην ετοιμότητα του κόμματός της για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές. Τι απαντά στα σχόλια για την θέση που πήρε στο ψήφισμα περί ορισμού του βιασμού.

Η κ. Λατινοπούλου τόνισε ότι η «Φωνή Λογικής» είναι προετοιμασμένη για κάθε εκλογικό σενάριο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα προτιμούσε να εξαντληθεί η κυβερνητική θητεία. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για αδυναμία διαχείρισης των σκανδάλων, της διαφθοράς, της ακρίβειας και της εγκληματικότητας.

«Είμαστε πανέτοιμοι ό,τι ώρα κι αν γίνουν οι εκλογές. Ωστόσο, εγώ πάντοτε θέλω στα πλαίσια της θεσμικότητας να εξαντλείται η θητεία… Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπαίτιος για πολλές παθογένειες, οι οποίες συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στις υποκλοπές

Αναφερόμενη στο ζήτημα των υποκλοπών, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» σημείωσε: «Πρώτον, έχει βγει μια καταδικαστική απόφαση για τέσσερα άτομα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ακόμα περιμένω από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μας απαντήσει εάν γνώριζε ή δεν γνώριζε τι γινόταν με το θέμα των υποκλοπών… Δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως απάντηση».

Τοποθέτηση για το ψήφισμα περί ορισμού του βιασμού

Η κ. Λατινοπούλου απάντησε και στα σχόλια που δέχτηκε για την καταψήφιση ψηφίσματος σχετικά με τον ορισμό του βιασμού, λέγοντας: «Είναι δυνατόν εγώ, που έχω ζητήσει χημικό ευνουχισμό… είναι δυνατόν εγώ, που καταδικάζω καθημερινά την αύξηση της εγκληματικότητας μέσω της λαθρομετανάστευσης στις ίδιες τις γειτονιές μας;».

Συμπλήρωσε ότι ως γυναίκα βλέπει καθημερινά την ανασφάλεια να αυξάνεται: «Τα μικρά κορίτσια δέχονται καθημερινά παρενοχλήσεις, κακοποιήσεις, σεξουαλικές παρενοχλήσεις… Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι σίγουρα εγώ σε καμία περίπτωση μετά από τέτοιες δηλώσεις και τέτοια πιστεύω δεν θα μπορούσα ποτέ να υποστηρίξω κάτι τέτοιο».

Αντιπαράθεση με την Έλενα Ακρίτα

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» επιτέθηκε στην Έλενα Ακρίτα, λέγοντας: «Η κα Ακρίτα λοιπόν βγήκε και είπε ότι εγώ είμαι υπέρ του βιασμού των γυναικών… Είναι μια συνειδητή προσπάθεια λάσπης για ακόμα μια φορά. Είναι η χυδαιότητα η γνωστή της Αριστεράς».

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο του ψηφίσματος, υποστήριξε: «Ήταν ψήφισμα όσον αφορά τη συναίνεση, τι σημαίνει συναίνεση… Αντί να επικεντρωθούμε στο πώς θα καταπολεμήσουμε και θα προλάβουμε το βιασμό… αυτοί επέλεξαν μέσα σε αυτό το ψήφισμα να βάλουν τρανς γυναίκες, που δεν είναι γυναίκες, να κατηγορήσουν συλλήβδην όλους τους άντρες».

«Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για τις γυναίκες. Τρανς δεν είναι γυναίκα, τρανς είναι άντρας… Η προτεραιότητά μου είναι οι γυναίκες, είναι τα κορίτσια. Είναι αυτές οι οποίες υποφέρουν και πέφτουν θύματα καθημερινά», πρόσθεσε.

Απόρριψη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς την «σοσιαλιστικό κόμμα που έχει προδώσει τις υποσχέσεις του».

«Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί… Ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι ανέτρεψε όλες του τις υποσχέσεις απέναντι στους ψηφοφόρους του», ανέφερε.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι το κόμμα της διαφοροποιείται από όλα τα υπόλοιπα: «Είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα… Δηλαδή μικρότερο κράτος, μικρότερη φορολογία, λιγότερες εισφορές και τέλος με το φαγοπότι, το οποίο γίνεται με λιγότερα υπουργεία και μικρότερο αριθμό βουλευτών».