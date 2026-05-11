Νέος κύκλος πολιτικών παρεμβάσεων ξεκινά απόψε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο «Ιθάκη» και εμφανίζεται αποφασισμένος να έχει το νέο του κόμμα έτοιμο όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να προλάβει έναν ενδεχόμενο εκλογικό αιφνιδιασμό του φθινοπώρου.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει νέα πολιτικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με προτάσεις και αιχμές προς την πλευρά της κυβέρνησης -κίνηση που δεν εκπλήσσει, καθώς στην Αμαλίας γνωρίζουν πως, ακριβώς επειδή τα πρώτα πρόσωπα που θα τεθούν σε διάταξη μάχης δεν είναι γνωστά (και όσα είναι γνωστά είναι συνδεδεμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ), ακριβώς επειδή διάταξη κόμματος ακόμα δεν υπάρχει, το πρόσωπο του Τσίπρα είναι το μεγαλύτερο ατού του υπό διαμόρφωση κόμματος. Αυτό φαίνεται πως λένε και οι δημοσκοπικές έρευνες, καθώς τα ποιοτικά της καταλληλότητας για τον Τσίπρα στις έρευνες που μετρούν τον συγκεκριμένο δείκτη μπορεί να μην είναι μεγάλα, αλλά τον φέρνουν στην δεύτερη θέση.

Το θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι φιλοξενεί απόψε συζήτηση για την «Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», με ομιλητές τους Κωνσταντίνο Αλεξάκο, Σπύρο Δρίτσα, Φωτεινή Κουλαμάτσου, Χάρη Μαυρουδή, καθώς και την Άννα Παπαδοπούλου, που προέρχεται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Επίσημοι οικοδεσπότες της εκδήλωσης είναι η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, όμως ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή, με την ανακοίνωση της προαναγγελίας της παρουσίας του εκεί, πως όλοι περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός -και ειδικά αν θα είναι έτοιμος να δώσει ένα πιο καθαρό στίγμα για την επόμενη μέρα, μια πιο επεξεργασμένη κατεύθυνση για το νέο κόμμα. Γιατί παρότι στην αφίσα αναγράφεται πως «θα παρευρίσκεται», όλοι θεωρούν δεδομένο πως ο Τσίπρας θα πάρει τον λόγο.

Αυτή η εκδήλωση είναι σημείο καμπής και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου τις προηγούμενες μέρες διέψευδαν τις φήμες για μαζικές παραιτήσεις μελών και στελεχών «όλου του βορείου τομέα», όμως θεωρείται δεδομένο πως η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετές συριζαϊκές παρουσίες -και σε κεντρικό επίπεδο. Μπορεί ο Τσίπρας να μην έχει «δείξει» ακόμα το πώς θα διαχειριστεί την σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως ένα μεγάλο μέρος βουλευτών (για τους οποίους προϋπόθεση για να μετακομίσουν στο νέο κόμμα είναι να παραιτηθούν από το αξίωμά τους) και στελεχών περιμένουν το δικό του νεύμα, για να αρχίσει και μια εσωτερική μάχη στην Κουμουνδούρου -που θα αφορά την αυτοδιάλυση ή μη του κόμματος.