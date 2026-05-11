Η σημερινή ημέρα, 11η Μαΐου, φέρει έναν ιδιαίτερο πνευματικό και πολιτισμικό συμβολισμό για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Το εορτολόγιο της Δευτέρας είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των δύο Θεσσαλονικέων αδελφών που έμειναν στην ιστορία ως οι “Φωτιστές των Σλάβων”, προσφέροντας το αλφάβητο και τη γνώση σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, η χριστιανική παράδοση τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Αρμοδίου, Αργυρίου του Επανωμίτου και της Οσιομάρτυρος Ολυμπίας, συνθέτοντας μια ημέρα πλούσια σε ονοματολογικές εορτές και θρησκευτική ευλάβεια

Αναλυτικά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα:

Αρμόδιος, Αρμόδης,

Μεθόδιος*,

Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή,

Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα,

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω,

Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς*,

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος*.

Οσία Ολυμπία

Η Οσία Ολυμπία έζησε τον 13ο αιώνα μ.Χ. και παρέδωσε την ψυχή της με μαρτυρικό θάνατο στις 11 Μαΐου του 1235 μ.Χ.

Η Οσία Ολυμπία γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς που καταγότανε από την Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας της ήταν Ιερεύς και η μητέρα της κόρη Ιερέως. Από την Κωνσταντινούπολη, άγνωστο για ποιο λόγο, έφυγαν και κατοίκησαν στην Πελοπόννησο. Σε ηλικία δέκα ετών η Ολυμπία έχασε τους γονείς της και οι συγγενείς της την έστειλαν στο μοναστήρι των Καρυών της Θερμής, τη σημερινή Ιερά Μονή του Αγίου Ραφαήλ, όπου η τότε ηγουμένη Δωροθέα ήταν θεία της Ολυμπίας.

Σε ηλικία 19 ετών έγινε η Ολυμπία μοναχή και σε ηλικία 25 ετών, όταν πέθανε η θεία της, έγινε ηγουμένη. Έπειτα από δέκα χρόνια, στις 11 Μαΐου του 1235 μ.Χ., πειρατές έφτασαν στη Μυτιλήνη, πήγαν στο μοναστήρι, διασκόρπισαν τις τριάντα μοναχές και όσες δεν πρόλαβαν να φύγουν, τις κακοποίησαν. Την ηγουμένη και μια γερόντισσα Ευφροσύνη τις βασάνισαν φοβερά.

Την Ολυμπία την έκαψαν σ’ όλο το σώμα με λαμπάδες και έπειτα πέρασαν πυρωμένη σιδηρόβεργα στα αυτιά της και τέλος κάρφωσαν το βασανισμένο σώμα της με είκοσι καρφιά σε μια σανίδα και έτσι με τη σανίδα το ενταφίασαν μετά την αναχώρηση των πειρατών.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.