Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Κατά τόπους θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομιχλών. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά, φτάνοντας έως 30 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 31 στην Κρήτη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με ανέμους μεταβλητούς 3-4 μποφόρ που το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές το απόγευμα, με πιθανότητα βροχών ή όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3-4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί – βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, τοπικά πυκνότερες. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6, που αργότερα θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, στα νότια έως 6. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι 3-4 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Παρόμοιο σκηνικό με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές, και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι νότιοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 12 Μαΐου: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο έως 7. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, έως 33 βαθμούς στα νότια ηπειρωτικά.

Τετάρτη 13 Μαΐου: Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια. Πρωινές ομίχλες στα δυτικά. Άνεμοι δυτικοί 3-5 μποφόρ, στα νότια έως 6. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 14 Μαΐου: Νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες, που θα εξασθενήσουν το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινούς όμβρους στα ηπειρωτικά. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Παρασκευή 15 Μαΐου: Αραιές νεφώσεις, που το μεσημέρι και απόγευμα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Πρωινές ομίχλες στα δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί, νότιοι έως 5 μποφόρ στα κεντρικά και βόρεια, δυτικοί έως 6 στα νότια. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.