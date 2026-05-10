Οι Αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ του μυστηριώδους και βαρύτατου τραυματισμού της 27χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο ΠΑΓΝΗ.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό, αναμένεται να ρίξει η κατάθεσή της, εφόσον βελτιωθεί η κατάστασή της και μπορέσει να επικοινωνήσει. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να «επιστρατευτεί» παιδοψυχολόγος για να εξετάσει το μεγαλύτερο από τα παιδιά, ηλικίας 7 ετών, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και φέρεται να περιέγραψε μία σκηνή από το περιστατικό. Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά, με το μικρότερο να είναι μόλις τριών μηνών.

Ο 30χρονος σύζυγός της από την πλευρά του, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (12/5) ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εν κινήσει άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, αποδίδοντας το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα της πόρτας.

Βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ο 30χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι εκδοχές που ερευνά η Αστυνομία είναι:

να σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα και λόγω μέθης, ο 30χρονος να μην θυμάται με ακρίβεια τι συνέβη

να την πέταξε έξω από το όχημα ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ

ή ακόμη και να την χτύπησε με το αυτοκίνητο.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, δείχνει ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας. Παράλληλα, έχει ληφθεί DNA και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο, το οποίο θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ, με έμφαση στην πόρτα του συνοδηγού.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το cretalive.gr, το ζευγάρι με τα τρία παιδιά –ανάμεσά τους και το βρέφος– αναχώρησε από το σπίτι της οικογένειας στις 5.20 το απόγευμα του Σαββάτου. Επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, με προορισμό το κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Στις 5.42 εκείνος τηλεφώνησε στην πεθερά του, ενημερώνοντάς την –μιλώντας σχεδόν ακατάληπτα– ότι είχαν κάποιο ατύχημα. Η γυναίκα ανήσυχη έφυγε με τον γιο της για να τους εντοπίσει.

Τους βρήκαν σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το σπίτι, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, καθώς είχαν φύγει 22 λεπτά νωρίτερα. Ο 30χρονος υποστήριξε, ότι επέστρεφαν επειδή είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού, όπως πάνες και φαγητό. Η 27χρονη βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος, με το μισό σώμα στο οδόστρωμα και το άλλο μισό στα χόρτα. Η περιοχή είναι αγροτική και δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει τη διερεύνηση του 22λεπτου κενού.

Το αυτοκίνητο ωστόσο του 30χρονου, μία κλούβα σε κακή κατάσταση, παρουσίαζε σημαντικές φθορές. Ο προφυλακτήρας είχε αποκολληθεί και βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιμάτινες δαχτυλιές στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα και αρκετά ίχνη αίματος στην πίσω πλευρά του οχήματος.

Η κατάσταση της 27χρονης και οι επόμενες κινήσεις

Η 27χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει. Έχει ψελλίσει κάποιες λέξεις, ενώ κάποια στιγμή φέρεται να είπε «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς να μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Η μαρτυρία της, όταν μπορέσει να δοθεί, αναμένεται να ρίξει φως στο μυστηριώδες περιστατικό.

Παράλληλα, οι Αρχές ενδέχεται να ζητήσουν τη συνδρομή παιδοψυχολόγου για το κοριτσάκι της οικογένειας, το οποίο φέρεται να περιέγραψε μια συγκεκριμένη σκηνή. Η προσέγγιση του παιδιού θα γίνει με προσοχή από ειδικό. Τέλος, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 27χρονης γίνεται αναφορά σε προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού, με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2026.