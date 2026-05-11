Μια διεθνής συνεργασία 22 εργαστηρίων, υπό την καθοδήγηση νευροεπιστημόνων του Πανεπιστημίου Princeton, κατέγραψε τη δραστηριότητα περισσότερων από 620.000 νευρώνων, αποκαλύπτοντας τη συμμετοχή νέων περιοχών του εγκεφάλου στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.

Πειράματα με ποντίκια που γύριζαν μικροσκοπικά τιμόνια για να μετακινήσουν σχήματα σε οθόνη επέτρεψαν στους επιστήμονες να δημιουργήσουν τον πρώτο ολοκληρωμένο χάρτη του εγκεφάλου θηλαστικού, με ανάλυση σε επίπεδο μεμονωμένων κυττάρων.

Για δεκαετίες, η νευροεπιστήμη επικεντρωνόταν σε μικρές ομάδες κυττάρων σε απομονωμένες περιοχές του εγκεφάλου. «Αλλά αυτή η μέθοδος είναι εσφαλμένη», επισημαίνει η Ilana Witten, Ph.D., καθηγήτρια νευροεπιστήμης στο Princeton University και ερευνήτρια του Howard Hughes Medical Institute. «Ο εγκέφαλος λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις στην καθημερινή ζωή και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές περιοχές, και όχι μόνο μία ή δύο, συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων».

Η Witten, σε συνεργασία με το International Brain Laboratory (IBL) —μια παγκόσμια κοινοπραξία 22 εργαστηρίων σε Ευρώπη και ΗΠΑ— ανέπτυξε μια κοινή, τυποποιημένη προσέγγιση για την παρακολούθηση της νευρικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια συμπεριφορικών δοκιμών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας της λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Nature, περιλαμβάνουν δεδομένα από πάνω από 600.000 νευρώνες σε 279 περιοχές του εγκεφάλου 139 ποντικών. Η έρευνα προσφέρει μια πρωτοφανή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο τα κατανεμημένα νευρωνικά δίκτυα συνεργάζονται προκειμένου να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά.