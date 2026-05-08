Για πρώτη φορά θα έχουμε σε τελικό Τσάμπιονς λιγκ αντίπαλους δυο ισπανούς προπονητές. Μετά την Αρσεναλ του Αρτέτα, προκρίθηκε και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν αποσπώντας από την Μπάγερν στο Μόναχο μια ισοπαλία (1-1) που μοιάζει με νίκη. Η Αρσεναλ κατάφερε να φτάσει στη Βουδαπέστη αήττητη. Αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται ομάδα άλλου επιπέδου.

Ξανά

Ο Λουίς Ενρίκε μοιάζει να έχει ανακαλύψει ξανά την ομορφιά του κάποτε ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου. Οταν κάποτε όλοι έλεγαν ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο του Αγιαξ, όσοι χρησιμοποιούσαν τον σχετικό όρο εξηγούσαν ότι στο γήπεδο βλέπουν έντεκα παίκτες του να εναλλάσσονται συνεχώς τακτικά, χωρίς να υπάρχουν παίκτες που έπαιζαν μόνο άμυνα και παίκτες που έπαιζαν μόνο επίθεση: ήταν εποχές που το πρέσινγκ δεν υπήρχε, οι αμυντικοί ήταν καταδικασμένοι να υποφέρουν μόνοι τους στα μετόπισθεν οι κυνηγοί έπαιζαν μόνο για το γκολ.

Στον Αγιαξ αυτά δεν υπήρχαν: όλοι έτρεχαν, όλοι πρέσαραν, όλοι είχαν συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι. Τώρα όλα αυτά είναι στοιχειώδη και τα κάνουν όλες οι ομάδες. Αλλά στο Αλιάνζ Αρένα στο γήπεδο που πέρυσι στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ η Παρί διέσυρε την Ιντερ, η πρωταθλήτρια Γαλλίας μας έδειξε ένα ποδόσφαιρο θεαματικά ολοκληρωένο που δεν μπορείς παρά να το πεις «ολοκληρωτικό».

Είδαμε μια αληθινή μηχανή με παίκτες έτοιμους να αμυνθούν όλοι μαζί κι έτοιμους να χτυπήσουν την Μπάγερν κάθε φορά που αυτή θα τους έδινε το δικαίωμα. Κάπως έτσι η Παρί ΣΖ έπαιξε σπουδαία άμυνα, η Μπάγερν έκανε κατοχή μπάλας της τάξης του 60%, αλλά ο τερματοφύλακας των Γερμανών Μάνουελ Νόιερ ήταν ο καλύτερος του γηπέδου με πέντε τουλάχιστον μεγάλες επεμβάσεις!

Εδρα

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετώπιζε την Μπάγερν στην απόρθητη έδρα της. Οι πρωταθλητές Γερμανίας έτρεχαν ένα μεγάλο σερί από νίκες και κυρίως έχουν κάνει φέτος του κόσμου τις ανατροπές. Ωστόσο, οι Γερμανοί δεν κατάφεραν ποτέ να αλλάξουν τον ρυθμό τους απέναντι στη μηχανή ολοκληρωμένου ποδοσφαίρου του Ενρίκε.

Κι όσο ο χρόνος περνούσε έμοιαζαν ολοένα και πιο πολύ προβλέψιμοι στο παιχνίδι τους. Στα άκρα ο Ολισε είχε δυο παίκτες να τον κυνηγάνε και ο Λουίς Ντίαζ έμπλεξε με τον Εμερί, δεξί μπακ σε τόσο μεγάλο ματς για πρώτη φορά στην καριέρα του αλλά εξαιρετικό. Την ίδια στιγμή ο Χάρι Κέιν χάθηκε στις συμπληγάδες του Πάτσο και του Μαρκίνιος: η Μπάγερν δεν μπορούσε να γίνει επιθετικά λειτουργική και δεν υπήρχε περιθώριο ανατροπής. Μόνο στις καθυστερήσεις, χάρη στην κλάση του Κέιν, η Μπάγερν βρήκε ένα γκολ και πήρε μια ισοπαλία – πικρή όμως.

Πολλοί

Δεν ήταν ο συναρπαστικός πρώτος αγώνας και για αυτό όσο κι αν ακούγεται παράξενο έφταιξε τελικά το γρήγορο γκολ της Παρί. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με μια εκπληκτικά όμορφη συνεργασία των Κβαρατσχέλια, Φαμπιάν Ρουίς που ολοκλήρωσε ο Ντεμπελέ: όλο έμοιαζε σαν φάση του PlayStation – ειδικά αν έβλεπες τη φάση από ψηλά. Δεν είναι εύκολο να διαλέξεις τον καλύτερο της ομάδας του Ενρίκε. Ο Ντεμπελέ, πάγωσε το Μόναχο παίζοντας σαν κάτοχος της Χρυσής Μπάλας.

Ο Κβαρατσχέλια σου ξυπνά τον θαυμασμό που σου ξυπνάνε πάντα οι ασταμάτητοι εξτρέμ. Εξίσου απολαυστικός ο 20χρονος Ντουέ, που έχει κινήσεις σπάνιες και μπορεί να κάνει στην επίθεση τα πάντα: να γίνει εξτρέμ, επιθετικός μέσος, «ψεύτικο» ή καθαρό φορ – ό,τι η περίσταση απαιτεί. Αλλά το παλκοσένικο δεν ανήκε μόνο στους κυνηγούς. Οι μέσοι του Ενρίκε (Βιτίνια, Νέβες, Ρουίς) αποτελούν μια από τις αρμονικότερες τριάδες των ευρωπαϊκών γηπέδων καθώς τα κάνουν όλα. Και οι αμυντικοί ήταν άψογοι – στον χαμάλη πολυτελείας Πάτσο δόθηκε τελικά το βραβείο του MVP του ματς. Παρ’ όλα αυτά η Μπάγερν φωνάζει. Πολύ και όχι άδικα.

Σκάνδαλο

Το «Κίκερ» χαρακτήρισε την πρόκριση της Παρί «σκάνδαλο». Κατηγορεί (και μαζί του όλοι οι φίλοι της Μπάγερν) τον πορτογάλο διαιτητή Πινέιρο για δυο φάσεις: για τη μη αποβολή του Μεντί για χέρι (θα έπρεπε λένε να βγει κίτρινη κάρτα και θα ήταν η δεύτερη) αλλά και για τον μη καταλογισμό ενός πέναλτι σε βάρος του Νέβες για χέρι.

Ο πορτογάλος διαιτητής δεν ελέγχεται στην πρώτη φάση γιατί έχει σταματήσει το ματς πριν από το χέρι του Μεντί για να δώσει φάουλ σε βάρος της Μπάγερν – βιαστικά ίσως αλλά έχει άλλοθι. Για τον μη καταλογισμό πέναλτι όμως θα έπρεπε να εξηγήσει πολλά. Μοιάζει να έχει κάνει λάθος.

Βοήθεια

Από περιέργεια ζήτησα τη βοήθεια για την κρίση της φάσης από δυο έλληνες διαιτητές – όχι εν ενεργεία. Ο πρώτος μου είπε πως ο Πινέιρα έχει άδικο: έπρεπε να δώσει πέναλτι – μάλιστα του καταλογίζει δόλο και στη φάση που δεν βγάζει κάρτα στον Μεντί: μου είπε πως ο καταλογισμός φάουλ εις βάρος των Γερμανών είναι ο φερετζές της κακής του πρόθεσης. Ο δεύτερος μου έστειλε τον κανονισμό.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IFAB, αν η μπάλα καταλήξει σε χέρι αμυνόμενου ενώ προέρχεται από συμπαίκτη του δεν υπάρχει πέναλτι αν η μπάλα εξοστρακιστεί από το σώμα, το κεφάλι ή το πόδι του συμπαίκτη που βρίσκεται κοντά. Ο λόγος; Θεωρείται «απρόσμενη μπάλα».

Ο παίκτης δεν έχει τον χρόνο να αντιδράσει και να απομακρύνει το χέρι του, οπότε δεν υπάρχει πρόθεση ή υπαιτιότητα. Αλλά υπάρχει στην ιστορία μια διαφορά: ο παίκτης του Παρί που απομακρύνει την μπάλα την έχει κανονικά στα πόδια του. Ούτε εξοστρακισμός υπάρχει, ούτε κόντρα, ούτε «απρόσμενη μπάλα». Αρα η Μπάγερν αδικήθηκε. Ωστόσο αυτό είναι μια παρηγοριά. Που δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ τους Βαυαρούς που άλλα σχέδια είχαν…

ΠΑΟ

Απόψε έχουμε και το τέταρτο ματς του ΠΑΟ με τη Βαλένθια. Οι Πράσινοι έχασαν την Τετάρτη το τρίτο και έμπλεξαν. Απόψε ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του όχι ένα περίπλοκο ματς, αλλά μια περίπλοκη αποστολή. Στα τρία ματς με τη Βαλένθια ο ΠΑΟ δεν υποχρέωσε ποτέ την ισπανική ομάδα να τον ακολουθεί στο σκορ. Και πέρσι είχε ένα ανάλογο πρόβλημα στα play offs κόντρα στην Eφές που είχε περιορίσει τον Nαν και είχε φανεί σκληρόπετση. Αλλά στο τελευταίο παιχνίδι, που τότε ήταν το πέμπτο στο ΟΑΚΑ, μπήκε δυνατά από την αρχή, την άφησε πίσω, και την κέρδισε σβήνοντάς την.

Η Εφές είχε επιχειρήσει να επιστρέψει αλλά ο Παναθηναϊκός τη φρέναρε και με την δύναμη της έδρας του. Μ’ αυτή τη συνταγή μπορεί να κερδίσει και τη Βαλένθια απόψε. Αν περιμένει πάλι να πάρει τη νίκη στο τελευταίο σουτ πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθεί να δίνει πέμπτο ματς με την ομάδα του Μαρτίνες. Αλλά αυτό θα είναι στη Βαλένθια. Και θα είναι πρόβλημα.