Λαμβάνοντας υπόψη όσα έγιναν στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, με τη Βαλένθια να κερδίζει καθαρά και τα δύο παιχνίδια και να εμφανίζει συνολικά καλύτερη εικόνα ως ομάδα, θα ήταν απολύτως δικαιολογημένος όποιος περίμενε ότι αυτή η σειρά των πλέι οφ δεν θα ολοκληρωνόταν μόνο με νίκες του Παναθηναϊκού.

Με την ίδια λογική δικαιολογημένο είναι επίσης να πιστεύει κανείς ότι δύσκολα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και τα τρία παιχνίδια στη Βαλένθια. Με άλλα λόγια, οι Πράσινοι έμπλεξαν.

Μπλεγμένοι ήταν εξ αρχής δηλαδή, από τότε που οριστικοποιήθηκε το αντάμωμά τους στα πλέι οφ με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, η οποία και εξαιρετικά παίζει όλη τη χρονιά και δεν τους ταιριάζει καθόλου αγωνιστικά. Είχαν, όμως, την ευκαιρία μετά το 2-0 στην Ιβηρική να ξεμπερδέψουν γρήγορα μαζί της προχθές στο ΟΑΚΑ.

Είχαν την ευκαιρία, αλλά την πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Και καλούνται το βράδυ να παίξουν έναν «τελικό». Γιατί αν δεν κάνουν απόψε το 3-1, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν στο φάιναλ φορ την Τρίτη στη Βαλένθια απέναντι σε μια ομάδα που θα έχει επιστρέψει από την κόλαση και θα παίζει με την αυτοπεποίθηση στα ύψη μπροστά στο δικό της καυτό κοινό.

Είχε και τα καλά του πάντως ο προχθεσινός αγώνας, διότι φάνηκε η απειρία της Βαλένθια. Η εξέλιξή του έμοιαζε με αυτή του αγώνα των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ για την κανονική περίοδο, υπό την έννοια ότι και τότε και τώρα οι Ισπανοί επέβαλαν κάποια στιγμή πλήρως τον ρυθμό τους και ξέφυγαν στο σκορ (τότε στην τρίτη περίοδο, τώρα στη δεύτερη). Με μια διαφορά.

Τότε «κλείδωσαν» το παιχνίδι, τώρα κόντεψαν να το χάσουν. Κατάφεραν να πετύχουν μόλις ένα πόντο στα τελευταία 5,5 λεπτά, είδαν το +14 να γίνεται +3 και τον Ρογκαβόπουλο να έχει δύο ευκαιρίες για την παράταση. Φοβήθηκαν να νικήσουν λυγίζοντας υπό την πίεση της έδρας και νίκησαν εν τέλει επειδή τους βοήθησε η τύχη.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός σήμερα, άλλωστε γνωρίζαμε εξ αρχής ότι το μεγάλο του όπλο έναντι της Βαλένθια είναι η εμπειρία του. Και θα το εκμεταλλευτεί, αρκεί να μπει δυνατά και με ένταση από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα. Κάτι που είναι αλήθεια ότι δεν συνηθίζει ιδιαίτερα φέτος στο ΟΑΚΑ, όμως τώρα είναι η ώρα που πρέπει να το κάνει.